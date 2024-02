Augsburg und Schwaben im Blick: Hinter den Kulissen von a.tv

In einer zunehmend globalisierten Zeit, in der Nachrichten aus aller Welt mit wenigen Klicks verfügbar sind, versorgt der Regionalsender a.tv Augsburg und Schwaben mit zuverlässigen Informationen.

Ob es um das aktuelle Tagesgeschehen, die kulturelle Vielfalt der Stadt Augsburg oder die jüngsten Spiele des FCA oder AEV geht – der Fernsehsender a.tv hält sein Publikum inzwischen seit 30 Jahren in Atem. Dabei ist der Mannschaftsgeist nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera spürbar.

"Was wir uns in all diesen Jahren bewahren konnten, ist ein unfassbarer Zusammenhalt im Team“, sagt Redaktionsleiter und News-Moderator Tom Scharnagl. Ohne diesen hätte der Sender die Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte vielleicht weniger gut gemeistert. „Die Mediennutzung hat sich extrem verändert. Dadurch ist die Welt näher zusammengerückt. Und das Globale ist somit heute lokaler geworden“, ergänzt Scharnagl.

Was Augsburg und Schwaben bewegt

In einer Zeit, in der die Nachrichtenlandschaft von großen internationalen Ereignissen dominiert scheint, ist die Rolle des Regionaljournalismus entscheidend. Denn wenn die globale Politik Einfluss nimmt, ist auch bei den Menschen vor Ort eine hohe Involviertheit spürbar.

Lokale Journalistinnen und Journalisten sind die Augen und Ohren ihrer Gemeinschaft. „Unser Ziel ist deshalb nicht, Meinungen vorzugeben, sondern zuzuhören und wiederzugeben, was die Menschen in ihrer eigenen Region bewegt“, so Scharnagl. So leistet der Sender einen Beitrag zu einer aufgeklärten und gut informierten Debattenkultur, indem er von und für die Menschen berichtet, die hier leben.

Foto: Augsburg TV

Bilder sagen mehr als Worte

„Alles, was in diesen unsicheren Zeiten da draußen passiert, braucht Orientierung“, erklärt Scharnagl, „und diese bekommen wir nicht immer im globalen Gefüge, sondern wir holen sie uns in unserem eigenen Lebensumfeld. In dem, was wir vor Ort sehen und erleben.“

Social-Media-Posts, unmittelbare Push-Benachrichtigungen und verschiedenste Informationen prasseln regelrecht auf uns ein, wodurch sich Fake News schneller denn je verbreiten. Daher steht die lokale Berichterstattung in der Verantwortung, die Realität noch besser abzubilden.

a.tv richtet seinen Fokus auf Geschichten, die die Zuschauerinnen und Zuschauer stets gut informiert über Geschehnisse in ihrer unmittelbaren Umgebung halten. Dabei macht das Bewegtbild viele Größenordnungen erst so richtig greifbar. „Was bedeutet es zum Beispiel, wenn sich zehntausende Menschen überall in Deutschland Demonstrationen anschließen? So richtig vorstellen können wir es uns erst, wenn wir Foto- und Videoaufnahmen davon sehen“, meint Scharnagl. So wird der Fernsehsender für die Menschen in Augsburg und Schwaben zu einer vertrauten Informationsquelle.

Ein Blick hinter die Kulissen von a.tv zeigt nicht nur einen Fernsehsender, der Augsburg und Schwaben seit 30 Jahren abbildet, sondern eine familiäre Gemeinschaft, die der Region aus dem Herzen spricht. Eine Übersicht zur Empfangbarkeit des TV-Senders findet man auch auf der Website.