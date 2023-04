Ausbildungsmesse START klar!?

Mit erweitertem Angebot für Schulen.

Bei der diesjährigen Messe von SCHULE-WIRTSCHAFT Neu-Ulm sind wieder viele regionale Ausbildungsbetriebe aus unterschiedlichen Branchen vertreten. Neu und besonders ist der Handwerksparcours. Hier können die Jugendlichen ihr handwerkliches Talent an Mitmach- Stationen entdecken. Schulklassen können sich zum Tag des Handwerks online anmelden. Die Bayerische Staatsregierung hat für das Schuljahr 2022/2023 in Bayern einen verpflichtenden „Tag des Handwerks“ an den allgemeinbildenden Schulen eingeführt.

Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern der Vorabgangsklassen handwerkliche Tätigkeiten praxisnah vorzustellen. Im Rahmen der Ausbildungsmesse STARTKLAR !? bieten Betriebe und Organisationen des Handwerks den Schulen die Möglichkeit, den Tag des Handwerks durchzuführen.

Als Veranstalter der Messe hat SCHULEWIRTSCHAFT Neu-Ulm gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm und mit Unterstützung der Handwerkskammer Schwaben einen Handwerksparcours organisiert. Regionale Handwerksbetriebe stellen ihre Ausbildung, ihr Berufsbild vor und machen Handwerk erlebbar.

Herzlich eingeladen sind alle Jugendlichen mit ihren Eltern. Sämtliche Infos finden Sie auf der Homepage von SCHULEWIRTSCHAFT Neu-Ulm.