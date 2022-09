Bayerns größter Marktplatz für nachhaltiges und zukunftssicheres Bauen und Wohnen

Das Bauzentrum Poing östlich von München hält Antworten auf alle Fragen rund um den Hausbau parat. Rund 60 energieeffiziente Fertighäuser warten darauf entdeckt zu werden. Voll ausgestattet, möbliert und mit Beratung vor Ort.

Das Bauzentrum Poing hat sich in den über 20 Jahren seines Bestehens einen überregionalen Ruf als Zentrum für Bauen und Wohnen sowie Veranstaltungen rund um den Neuerwerb und das Sanieren einer Immobilie erworben. Auf 5,5 Hektar finden Besucher rund 60 hochwertige Fertighäu­ser namhafter Hersteller aus Deutschland, Italien und Österreich

Nicht suchen – finden!

Das Bauzentrum Poing bietet einen umfassenden Überblick über das Thema Fertigbau mit einem umfassenden Angebot an immer wieder neuen Musterhäusern.

Hier lautet das Motto: „Nicht suchen! – Finden!“ Foto: Hoch 17 Werbeagentur GmbH

Dabei ist allein die Vielfalt architektonischen Stilrichtungen ist einen Besuch wert. Und wo sonst kann man sein Wunschhaus vorab besichtigen und testen, ob man sich darin wohl fühlen wird? Ob geräumiges Einfamilienhaus mit traditionellem Satteldach, extravagantes Designerhaus in Bauhaus-Architektur, ob KfW-Effizienzhaus oder gar Plusenergie-Haus – die Musterhäuser präsentieren sich in allen Größen, Varianten und Preisklassen. Die Fachberater, die den Besuchern in jedem Musterhaus zur Verfügung stehen, geben während der Öffnungszeiten Antworten auf detaillierte Fragen.

Architektonische Vielfalt und Nachhaltigkeit

Ein Rundgang über das Ausstellungsgelände zeigt die Vielfalt moderner Architektur: ob aktuell interpretierte Landhäuser mit Holzfassade, kubische Bauhaus-Architektur, für die junge Familie oder mehrere Generationen unter einem Dach, jedes Haus ist ein Unikat. Das vielfältige Angebot gilt auch für das Innere der Häuser. Besucher dürfen sich auf die unterschiedlichsten Wohnzimmer, Küchen, Bäder und Schlafzimmer mit individueller Einrichtung freuen. Auch hier ist jedes Haus für sich einzigartig. Und nicht nur das: In jedem Haus gibt es eine umfassende Beratung von der Hausplanung über die Finanzierung bis zum Thema Energieeffizienz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Zukunftssichere Bauweise mit Klimavorteil

Nie war es für Baufamilien wichtiger als heute, nachhaltig und energieeffizient zu bauen. Dabei sollte nicht nur der Hausbau selbst, sondern auch das spätere Wohnen so energieeinsparend wie möglich sein. Der moderne Fertigbau ist dabei seit Jahren ein Vorreiter und punktet nicht nur durch das Baumaterial Holz, sondern auch durch die ausgereiften Produktionsabläufe und Innovationen in der Haustechnik:

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, zusätzlich lässt es sich mit weniger Energie verarbeiten, regional anbauen und recyceln als jedes andere Baumaterial. Darüber hinaus speichern die verwendeten Bäume während des Wachstums CO2 und entziehen es damit der Atmosphäre.

Dieses Musterhaus zeigt mit einer hauseigenen Windturbine ein zukunftsweisendes Energiegewinn-Konzept Foto: Hoch 17 Werbeagentur GmbH

Die hoch wärmegedämmten Gebäudehüllen der modernen Fertighäuser sind prädestiniert für energiesparendes Wohnen. Die günstigen bauphysikalischen Eigenschaften von Holz, gepaart mit intelligenter Konstruktion und maßgenauer Vorfertigung der Bauelemente ergeben ein hohes Energiesparpotenzial.

In Kombination mit intelligenten Heizsystemen können Fertighäuser heutzutage sogar mehr als nur sparsam sein. Sie können mehr Energie erzeugen als verbraucht wird und werden damit zu so genannten Plusenergie-Häusern.

Plusenergie-Haus bedeutet dabei, dass das Gebäude beispielsweise über eine Photovoltaikanlage oder eine Windturbine mehr Strom erzeugt, als verbraucht wird. Man kann den Mehrstrom ins öffentliche Netz einspeisen, aber auch die hauseigene Stromtankstelle fürs Elektroauto ist eine Möglichkeit zur Nutzung. So können Baufamilien sicher sein, dass sie für die Zukunft gewappnet sind und steigende Energiepreise im Idealfall ignorieren können.

Kooperation macht stark – das Erfolgskonzept

Das Bauzentrum Poing ist eine Einrichtung der Messe München gemeinsam mit dem Betreiber, der Ausstel­lungsgesellschaft Eigenheim & Garten. Über 20 Jahre nach dem ersten Spatenstich überzeugt das Konzept des Bauzentrums Poing Besucher und Haushersteller wie am ersten Tag. Der Ausstellungsanspruch, ein Schaufenster für modernen, technisch innovativen und energieeffizienten Hausbau zu sein, kommt bei den Bauinteressierten an. Mit jährlich über 60.000 Besuchern ist das Bauzentrum die publikumsstärkste Musterhausausstellung in Deutschland.

Im Bauzentrum Poing bei München stehen rund 60 Musterhäuser zur Besichtigung bereit. Foto: Hoch 17 Werbeagentur GmbH

In den Musterhäusern können sich die Besucher über den neuesten Stand des Holzfertigbaus an konkreten Beispielen informieren. Bei Wochenendveranstaltungen, in Vorträgen, geführten Touren und individuellen Beratungen bekommen sie zusätzlich den technischen Hintergrund und weitere wichtige Fragen zum Bauen und Wohnen erklärt. Damit bietet das Bauzentrum Poing ein ganzheitliches Informationsangebot und Orientierungswissen, vor allem unter den Aspekten der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Das macht das Konzept einzigartig.

Geöffnet ist das Bauzentrum Poing dienstags bis sonntags von 10 - 17 Uhr. Montag ist Ruhetag. Der Ausstellungskatalog mit Fotos der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich.

Adresse:

Bauzentrum Poing, Senator-Gerauer-Straße 25, 85586 Poing/Grub

Telefon: 089 / 99 020 760, Fax: 089 / 99 020 762

Online Infos unter bauzentrum-poing.de

Öffnungszeiten:

Geöffnet von 10-17 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Montag Ruhetag.

Eintrittspreise:

€ 4,-- für Erwachsene

€ 2,-- ermäßigt (Kinder, Studenten, Schwerbehinderte)

Technologiepavillon und Vortragsreihen kostenlos.