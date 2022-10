Bei Möbel und Küchen Heimerer in Landsberg werden Wohn(t)räume erfüllt

Betritt man das Traditionshaus Möbel und Küchen Heimerer in Landsberg das erste Mal, ist man überrascht: Während das Gebäude in der Münchener Straße 32 von außen etwas unscheinbar wirkt, erwartet einen innen eine wahre Wunderwelt des Wohnens.

Geschäftsführerin Tanja Raschke erklärt: „Als wir das Haus im März 2021 übernommen haben, wurde dies nach dem Total-Räumungsverkauf komplett umgebaut und die Innenräume wurden mit viel Liebe zum Detail neu gestaltet. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Als Nächstes machen wir uns daran, auch die Fassade aufzuwerten.“

Rund 20 hochwertige Markenküchen von Landhaus bis supermodern werden in den Räumlichkeiten präsentiert. Ob platzsparende Küchenzeile oder großräumige Inselküche – für die Individualität im Aufbau und im Design sorgen die erfahrenen Küchenplaner. „Unser Team nimmt sich viel Zeit, um mit Ihnen Ihre Traumküche zu gestalten“, so Raschke. „Und für die Montage sorgt Günther Gschoßmann mit seinem Team – ein Schreiner alter Schule, der nicht geht, bevor nicht alles perfekt ist“. Und auch nach der Montage sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter für ihre Kunden da.

Individuelle Wohlfühloasen

In der Ausstellung findet man aber auch eine große Auswahl an Wohn-, Ess-, Schlafzimmer und vieles mehr, welche dann mit Hilfe modernster Planungssoftware geplant werden. „Wir stellen sogar ihre Cochgarnitur individuell zusammen. Auf dem Tablet können Sie schon vor der Lieferung Ihr neues Sofa sehen – von der Größe, über den Stoff bis hin zu kleinen Details und Funktionen.“ weiß Alexander Strauß, der das Haus in Landsberg leitet.

Besonders beliebt ist die Deko-Abteilung im Haus. Decken und Kissen, Felle und Vasen – hier findet man alles, um die eigenen Räume in individuelle Wohlfühloasen umzugestalten.

Niedrige Preise dank starker Gemeinschaft

Bei Möbel und Küchen Heimerer steht Qualität immer an erster Stelle. Aber diese sollen die Kunden auch zu einem fairen Preis bekommen. Um beste Preise an die Kunden weitergeben zu können benötigt man jedoch einen starken Partner. Durch die Mitgliedschaft im größten Einkaufsverband, dem Europa Möbel Verbund, können wir auch dieses Ziel erreichen. Raschke: „Durch unsere insgesamt vier Filialen in Landsberg, Rehling und zweimal in Augsburg und dem EMV können wir unsere Vorzugspreise direkt an unsere Kunden weitergeben.“

Das Team von Möbel und Küchen Heimerer ist übrigens ein ganz besonderes. „Wir haben sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Alle sind in der Landsberger Region verwurzelt – und alle würden nie etwas verkaufen oder montieren, von dem sie nicht selbst zu 100 Prozent überzeugt sind“, erklärt Strauß.

Egal also, ob man seine Couch austauschen, oder die komplette Wohnung neu einrichten möchte – bei den bestens geschulten Mitarbeitern findet man immer den passenden Ansprechpartner, um sich seinen Wohntraum zu erfüllen.