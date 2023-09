Bezirkswahlen 2023: Was die Wahl für Schwaben bedeutet

Am 8. Oktober wird in Bayern nicht nur der Landtag gewählt, auch die Bezirkswahlen stehen an. Welchen Einfluss das Wahlergebnis für Schwaben hat und worum es eigentlich geht.

Neben dem Landtag wählen die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat am 8. Oktober 2023 auch die Bezirkstage der sieben bayerischen Bezirke. Das Wahlergebnis hat auch für Schwaben Folgen.

Der Bezirk ist die sogenannte dritte kommunale Ebene in Bayern. Das heißt: Er übernimmt Aufgaben, die über die Zuständigkeiten von Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städten hinausgehen. Seine Arbeit und seine Politik bestimmt sein gewähltes Parlament, der Bezirkstag.

Welche soziale Verantwortung übernimmt der Bezirkstag?

Der Bezirkstag von Schwaben gilt auch als „Schwäbisches Sozialparlament“. Grund dafür ist die soziale Ausrichtung des Bezirks Schwaben: Als Träger der überörtlichen Sozialhilfe investiert er jährlich mehr als 90 Prozent seines Haushalts in soziale Aufgaben – 2023 sind das rund 900 Millionen Euro. Der Großteil dieser Summe fließt in Leistungen für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung.

Im Sozialbereich übernimmt der Bezirkstag viel Verantwortung. In den Sitzungen beraten und stimmen die Bezirksrätinnen und -räte über wichtige Förderungen ab. Zum Beispiel entscheiden sie darüber, ob der Bezirk zusätzliche Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder in einer Tagesstätte für Menschen mit psychischer Erkrankung finanziert.

Neben der Sozialhilfe steht für den Bezirk auch das Thema seelische Gesundheit im Fokus: Einzelne Mitglieder des Bezirkstags sitzen im Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Schwaben und haben so Einfluss darauf, wie das Kommunalunternehmen des Bezirks die psychische Versorgung der Region gestaltet. Einen Beitrag zur psychischen Gesundheit leistet auch ein anderes Projekt des Bezirks, das der Bezirkstag seit Beginn begleitet: Der Krisendienst Schwaben bietet Menschen in seelischen Notlagen jederzeit Unterstützung unter der kostenlosen Telefonnummer 08 00 6 55 30 00.

Der Bezirk übernimmt vielfältige Aufgaben

Weitere wichtige Aufgabengebiete des Bezirks sind Kultur, Bildung, Umwelt und Europa: Eigene Museen und Einrichtungen, Förderungen und Auszeichnungen sollen regionale Geschichte, Kultur und Kunst stärken und vermitteln. Die Fischereifachberatung des Bezirks engagiert sich wiederum für den Schutz heimischer Gewässer und bietet im Schwäbischen Fischereihof Salgen Umweltbildung für junge Menschen an.

Schwabens Jugend spielt auch eine wichtige Rolle in der europäischen Partnerschaftsarbeit des Bezirks mit dem französischen Département Mayenne, dem rumänischen Kreis Suceava und dem ukrainischen Oblast Tscherniwzi. Seit 2002 veranstalten der Bezirk und seine Partner die jährliche Jugendbegegnung „Vier Regionen für Europa“, bei der die Regionen bei einem Fußballturnier gegeneinander antreten.

In all diesen Aufgabenbereichen leisten der Bezirkstag und seine Ausschüsse wichtige Arbeit. Die Bezirksrätinnen und -räte entscheiden etwa über Zuschüsse für Museen und Einrichtungen wie das Museum Oberschönenfeld, den Schwäbischen Fischereihof und das Museum KulturLand Ries. Zudem beschließen sie Zuwendungen wie das Förderprogramm für schwäbische Nachwuchsmusikerinnen und -musiker.

Bezirkswahlen Bayern 2023: Jetzt mitentscheiden, wie sich der Bezirkstage zusammenstellt

Die Mitglieder des Bezirkstags arbeiten alle ehrenamtlich – und vertreten die gesamte Bevölkerung Schwabens. Der Bezirkstag wird deshalb alle fünf Jahre zeitgleich mit den Landtagswahlen direkt von den Bürgerinnen und Bürgern Schwabens gewählt.

Dieses Jahr ist es am 8. Oktober so weit. An diesem Datum entscheidet sich, wie sich der kommende Bezirkstag zusammensetzt und wie der Bezirk in Zukunft seine Aufgaben erfüllt.

Bezirkswahlen in Bayern am 8. Oktober 2023

Am 8. Oktober wählen die Bürgerinnen und Bürger in 13 Stimmkreisen den Bezirkstag von Schwaben. Wie bei der Landtagswahl haben die Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen: Mit der Erststimme wählen sie direkt einen Kandidaten oder eine Kandidatin.

Mit ihrer Zweitstimme entscheiden sie sich für eine Liste, die eine Partei vorschlägt. Hier können sie entweder eine/-n Kandidaten/-in wählen oder pauschal für eine Partei stimmen. Bei den Bezirkswahlen gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde.