Bist du START klar!?

Ausbildungsmesse in der Fuggerhalle am 7. April 2022

Berufsorientierung findet seit Beginn der Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt. Deshalb veranstaltet das Netzwerk SchuleWirtschaft Neu-Ulm am 7. April, gemeinsam mit der Stadt Weißenhorn, eine Ausbildungsmesse mit weit über 40 Ausbildungsbetrieben. Im Netzwerk SchuleWirtschaft sich deutschlandweit Verantwortliche aus Schule und Wirtschaft ehrenamtlich und unterstützen junge Menschen beim Übergang von der Schule ins Berufsleben. Vorsitzende im Neu-Ulmer Netzwerk sind Dr. Armin Brugger (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen) und Dr. Ansgar Batzner (Leiter Staatl. Schulamt Neu-Ulm). Brigitte Schilling von der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen ist bereits seit der Gründung im Jahr 2006 als Geschäftsführerin im Netzwerk SchuleWirtschaft Neu-Ulm tätig und hat bereits viele Messen, wie die „Nacht der Bewerber“, und weitere Veranstaltungen organisiert. Tatkräftig unterstützt wird sie bei der Organisation der Ausbildungsmesse von Volker Drastik (Stadt Weißenhorn) und den Schulleitern der beteiligten Schulen, Christa Megow, Jörg Mayer und Georg Schmid. Sie alle wünschen sich, dass möglichst viele Jugendliche dieses Angebot gemeinsam mit ihren Eltern nutzen, um sich im persönlichen Gespräch über die Vielfalt der Möglichkeiten am Ausbildungsmarkt zu informieren und den passenden Beruf zu finden. Gerade in unserer starken Wirtschaftsregion ist die Auswahl an innovativen und erfolgreichen Ausbildungsbetrieben ausgezeichnet. Egal, ob es sich dabei um einen familiär geführten Mittelstandsbetrieb oder ein weltweit agierendes Unternehmen handelt. Sie alle bieten eine gute Ausbildung und beste Zukunftsperspektiven. „Die Jugendlichen finden quasi direkt vor der Haustüre beste Voraussetzungen für eine gute berufliche Zukunft. Und das wollen wir bei unserer Messe vermitteln,“ so Brigitte Schilling von der Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen.

Die Messe „Start klar!?“ läuft von

9:00 Uhr - 14:00 Uhr: für angemeldete Schulklassen und für Eltern, die ihr Kind nach Unterrichtsende an der Schule abholen

16.00 Uhr - 19.00 Uhr: für Schüler/innen aller Schulen mit ihren Eltern



Zur Beachtung: Es gilt FFP2-Masken-Pflicht - zum Schutz aller Besucher und Aussteller!