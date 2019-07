Anzeige

Bummel mit der Bimmelbahn

Damit es wie bei den Bienen auf dem Marktplatz auch in der Innenstadt wieder richtig brummt, hoffen die Einzelhändler auf viele Besucher beim Aktionstag.

Mit einem besonderen Einkaufssamstag lädt die Illertisser Innenstadt zum Shopping ein – Neben Aktionen und Gewinnspielen locken Öffnungszeiten bis 16 Uhr

Noch bis Ende diesen Jahres wird in der Illertisser Vöhlinstraße gebaggert und gebaut, weshalb die Hauptverkehrsader von der Autobahn her kommend bis dahin auch noch gesperrt bleiben wird – sehr zum Ärger des Einzelhandels. Denn nach der Dauerbaustelle im vergangenen Jahr, welche den Händlern Umsatz einbrüche von teils 30 Prozent und mehr eingebracht hat, beklagen diese erneut eine Flaute in ihren Läden.

Kunden bleiben aus

„Das Hauptproblem ist die fehlende Frequenz, da viele Kunden den Umweg scheuen und vor allem die Spontankäufer ausbleiben“, erklärt André Baumgärtner, stellvertretender Vorsitzender der Werbegemeinsacht Illertissen. Dies würden neben den Einzelhändlern vor allem auch die Cafés und Eisdielen merken. Dabei sei es ja genau diese Vielfalt, die Illertissen als Shoppingziel attraktiv mache, da man zwischen seinen Erledigungen auch einen kurzen Zwischenstopp für einen Espresso oder eine Kugel Eis einlegen könne, so Baumgärtner weiter.

Dazu biete die Vöhlinstadt mit ihrem breiten Mix an Fachgeschäften und kostenlosen Parkplätzen alles für einen entspannten Einkauf.

Persönlich und kompetent

Dem kann auch Bürgermeister Jürgen Eisen nur zustimmen. „Welche Stadt in dieser Größe bietet heute noch ein Modehaus, Schuhgeschäfte Buchhandlungen, Optiker sowie zwei Wochenmärkte und allerlei Fachgeschäfte in fußläufiger Entfernung.“ Der inhabergeführte Einzelhandel in der Stadt sei dazu persönlich, zuverlässig und kompetent, so Eisen.

Wie vielfältig die Illertisser Innenstadt wirklich ist, will die Werbegemeinschaft Illertissen am kommenden Samstag, 13. Juli, mit vielen attraktiven Angeboten in den Läden unter Beweis stellen.

Auf zur WG-Rallye

Dazu gibt es bei der „Werbegemeinschaft Rallye“ die Möglichkeit, attraktive Gutscheine der Werbegemeinschaft zu gewinnen. Alles was dafür getan werden muss, ist beim Bummel durch die Stadt die sieben Buchstaben in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte zu finden und zum gesuchten Lösungswort zusammen zu setzen.

Noch bequemer wird die Rallye, wenn man statt zu Fuß mit der Bimmelbahn durch die Innenstadt tingelt. Die Idee dazu hat Bürgermeister Eisen aus dem Urlaub in der Steiermark mit nach Hause gebracht. Kurzum wurde deshalb von der Stadtverwaltung die Auer Bimmelbahn organisiert, die am Samstag im Ringverkehr vom Martinsplatz aus über die Weiherstraße zur Vöhlinstraße und von dort über die Hauptstraße und den Markplatz wieder zum Martinsplatz fährt. Die Mitfahrt in dem kleinen Zügle ist kostenlos.

Bimmelbahn und Konzert

„Einige der Geschäfte haben an diesem Tag auch bis 16 Uhr geöffnet, so dass man entspannt einkaufen kann“, verrät André Baumgärtner. Auch die Bimmelbahn fahre bis in den Nachmittag hinein.

Abgerundet wird der Einkaufssamstag dann mit dem Doppelkonzert der „Merk Brothers“ und „Firebound“ auf dem Marktplatz ab 18 Uhr, welches den Auftakt zu „Live im Sperrbezirk“ 2019 bildet. mdam

Bis 16 Uhr haben folgende Geschäfte geöffnet

Betten Baumgärtner

Modehaus Rimmele mit Stores

Maler Vogt

Gartenmarkt Wirth

Sebastian Sturm

Tee-Galerie

EP Hanl

Café am Markt

Die Haltestellen der Bimmelbahn

Martinsplatz (bei Kirche/Bücherei)

Vöhlinstraße (bei Betten Baumgärtner)

Nördlicher Marktplatz (bei Haus am Markt)