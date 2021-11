Schwerbehinderte durch falsche Ausschreibung benachteiligt

Das Gründungsevent „Augsburg gründet!“ zählt in diesem Jahr, am 17. November, 370 Besuchende. Die seit fünf Jahren anhaltende Begeisterung der Teilnehmenden beflügelt den Innovationsstandort Augsburg.

Statt Weihnachtsmarkt

Wie der Märchenspaziergang in Neusäß abläuft

Auch in Neusäß findet in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt statt. Doch viele geplante Aktionen versüßen den Einkauf in der Stadt - besonders für Familien.