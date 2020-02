Anzeige

CLEVER BAUEN – Die neue Energiesparmesse am 8./9. Februar

Ideen zum Energiesparen im Audi driving experience center Neuburg

Neuburg Die Energiesparer in der Region warten schon gespannt auf die neue Auflage der Energiespar-Messe, zu der die Mitglieder des Vereins „Energie effizient einsetzen“ am kommenden Wochenende einladen. „Wir sind stolz darauf, uns dieses Jahr in Neuburg ganz neu zu präsentieren“ weist eee-Vorstand Peter Mießl auf die Veranstaltung hin, die heuer rundherum in neuem Glanz erstrahlt. Doch nicht nur der Name „CLEVER BAUEN“ ist neu, vielmehr dreht sich am 8. und 9. Februar von 10 bis 17 Uhr alles um ein energiesparendes Leben – sowohl in den eigenen vier Wänden, wie auch unterwegs auf der Straße. Dazu passt es gut, dass der Verein nach mehreren Messen in den Stadtwerken nun in neue Räumlichkeiten einlädt. Gastgeber ist dieses Mal das Audi driving experience center in Heinrichsheim, wo der größten und überregional anerkannten Energie-Fachmesse der Region ein sehr modernes und ansprechendes Gebäude zur Verfügung steht. Dort bekommt jeder ausführliche Informationen rund ums Energiesparen für alle Bereiche des täglichen Lebens.

Festreden

Wie ernst dieses Thema mittlerweile in der Politik genommen wird, zeigt der Besuch von Landrat Peter von der Grün und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, die am Samstag um 14 Uhr für eine Festrede zu Gast auf der Veranstaltung sind. Vorstand Peter Mießl wird in diesem Rahmen seine Idee weg vom Energetischen Dreisprung hin zum Energetischen Vierklang vorstellen und zeigen, dass wir erst am Anfang stehen auf dem Weg zu einem nachhaltigen und erdverträglichen CO2-Fußabdruck.

Fachkundige unabhängige Beratung

Fachkundiges Personal gibt den interessierten Besuchern allerlei Tipps, die das Energiesparen erleichtern und damit zukünftig kräftig Geld sparen helfen. An jedem der Stände sammeln sich die Experten der unterschiedlichen Fachbereiche und arbeiten Hand in Hand, um jeden neutral und objektiv zu beraten. Die Besucher wissen es zu schätzen, dass dabei nicht der Verkauf einzelner Produkte im Vordergrund steht, sondern eine ganz individuell abgestimmte Beratung mit dem Ziel erfolgt, die Energie in den eigenen vier Wänden, der Mietwohnung oder im Straßenverkehr möglichst effizient einzusetzen. Nur so kann das langfristige Ziel der Aktion eee erreicht werden, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen im gesamten Landkreis und darüber hinaus deutlich zu verringern.

Die geltende Effizienzrichtlinie (EnEV) – eine Verordnung, die den Energiebedarf für Heizung und Warmwasser in Wohn- und Gewerbebauten deutlich senken soll – macht es den Hauseigentümern nicht leicht und fordert das Umsetzen von energiesenkenden Maßnahmen. Diese neue Richtlinie ist für jeden relevant. Was es damit auf sich hat, können die Energieberater auf der Messe gut beantworten, die dort selbstverständlich kostenlos für Fragen der Besucher zur Verfügung stehen.

Behaglich und energiesparend wohnen liegt im Trend

Während sich das Angebot der Messe in der Vergangenheit lediglich mit dem Bausektor befasste, zeigen die Aussteller heuer auch Möglichkeiten der Energieeinsparung in anderen Lebensbereichen. So können sich die Besucher neben modernster Heizungstechnik im Bereich Biomasse, Wärmepumpen, Lüftungstechnik oder Gas und Solar über hochwertige Sanitärausstattungen mit nachhaltigen Lösungen für Badewannen oder Dampfbäder mit niedrigem Energiebedarf informieren. Aber auch die Küche ist ein Raum zum Wohlfühlen für die ganze Familie. Um zu erleben, was Innovation in der Küche bedeutet, wird im Erdgeschoss am Stand der Schreinerei Pettmesser lecker gekocht, um die Vorzüge von neuen Küchensystemen live unter den härtesten Bedingungen für Kochfelder und Kochfeldabzüge zu zeigen. Sicher wird es dort auch den einen oder anderen Happen zum Probieren geben. Gleich daneben können die Besucher ein Zirbenstüberl mit allen Sinnen erleben, in dem sich noch der besondere Geruch des frisch verarbeiteten Holzes wahrnehmen lässt, der harmonisierende Wirkung auf den Menschen hat.

Klimaschonend unterwegs sein

Neben diesen energiesparenden Investitionen in das Gebäude zeigt das Autohaus Prüller Fahrzeuge neueste Entwicklungen bei der Elektromobilität. Dort kann sich der Besucher sowohl über den energieeffizienten A3 e-tron mit vollelektrischer Antriebstechnologie oder den Q5 Hybrid informieren. Durch einen Umstieg von konventionell betrieben Fahrzeugen auf neueste Techniken kann im Straßenverkehr deutlich Kraftstoff gespart und damit der CO2-Ausstoß verringert werden, wovon vor allem die Städte durch einem geringeren Schadstoffausstoß profitieren. Durch die bundesweit steigenden Angebote von Ladesäulen und deutlicher Steigerung der Reichweite solcher Fahrzeuge wird Elektromobilität immer attraktiver. Aber auch Förderprogramme erleichtern oft die Entscheidung für ein E-Fahrzeug. Immer interessanter wird dies auch aufgrund der sinkenden Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen, denn wer das Elektroauto mit dem Strom der eigenen PV-Anlage lädt, kann viel Geld sparen. So lassen sich mit einer 5 kWp PV-Anlage je nach Fahrzeug bis zu 2.500 km im Monat emissionsfrei fahren.

Fachvorträge

Modernste Möglichkeiten für Energieeinsparung oder die clevere Finanzierung dieser Investitionen werden bei Fachvorträgen detailliert vorgestellt. Die qualifizierte Beratung der teilnehmenden Firmen garantiert den Besuchern viele Ideen zum nachhaltigen Umgang mit Haushaltselektronik oder in den Bereichen Dach, Fassaden, Heizung, Lüftung oder Sanitär. Darüber hinaus erhält man einen Einblick in die Möglichkeiten der Finanzierung und Förderungen.

Text: euco

Messe-Info

8. Februar bis 9. Februar 202010.00 – 17.00 UhrParkplätze vor OrtEintritt freiAudi driving experience CenterHeinrichsheimstr. 200Neuburg an der Donauwww.e-e-e.eu