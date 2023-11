Dach und Fassade aus Meisterhand

Sturm- oder Hagelschäden? „kds“ saniert und schützt das Eigenheim dauerhaft

Burgau. Das Name „kds“ steht für alles rund ums Thema Dach und Fassade. Und genau das ist es, was die innovative Firma ihren Kunden bietet: sämtliche Dachdecker-, Zimmerer– und Spenglerarbeiten aus einer Hand, kompetent und flexibel. Egal ob im Bereich Altbau oder Neubau: „kds“ bietet Komplettlösungen. Dabei stehen individuelle Lösungen und eine hochqualitative Arbeitsweise an erster Stelle. Seit 17 Jahren ist das Unternehmen mit Sitz in Burgau Ansprechpartner für professionelle Dachsanierungen aller Art. Der Gründer selbst bringt 27 Jahre Berufserfahrung mit, davon über 20 Jahre als Dachdeckermeister. Guido Baeyens machte sich mit seinem Betrieb im Jahr 2006 selbstständig und konnte sich innerhalb kurzer Zeit mit seiner Qualitätsarbeit am Markt etablieren. Aufgrund steigender Auftragszahlen expandierte „kds“ stetig und bezog im Jahr 2012 sein neues Domizil in der Burgauer Industriestraße.

Kräftig investiert

Das erforderliche Equipment konnte Guido Baeyens im Laufe der Jahre immer weiter ausbauen, so ist „kds“ für jeden Spezialauftrag gerüstet. Heute verfügt das Unternehmen über die perfekte Ausstattung: Neben mittlerweile fünf Kränen gehört auch eine 6,40 Meter lange CNC-gesteuerte Abkantbank für Blecharbeiten in höchster Qualität mit zum Inventar. Aus den damals 200 Quadratmetern Gerüst im Gründungsjahr 2006 wurde mittlerweile das Hundertfache: Beeindruckende 20.000 Quadratmeter Gerüst steht „kds“ nun für Projekte zur Verfügung. Der Fuhrpark auf dem 5000 Quadratmeter großen Firmengelände umfasst auch zahlreiche Anhänger, Kleintransporter und LKWs.

Aufwendige Dachdecker- und Spenglerarbeiten hat das kds-Team an diesem Gebäude mit Gauben ausgeführt. Foto: kds

Qualifizierte Mitarbeiter

Neben der optimalen Ausrüstung kann Guido Baeyens auch auf seine Mitarbeiter zählen: Inzwischen beschäftigt er ein Team aus 50 qualifizierten Fachkräften. Diese verteilen sich auf 19 verschiedene Montage- Teams, die sämtliche Leistungen wie Dachdecker-, Spengler-, Gerüstbau- und Trockenbauarbeiten fachgerecht umsetzen. Um stets das optimale Ergebnis auf dem neuesten Stand der Technik liefern zu können, werden die Mitarbeiter regelmäßig geschult. Die kds GmbH setzt auf die Nutzung von hochwertigen Materialien. Ob bei Dachziegeln, Dämmmaterial oder Holz- und Blechverkleidungen – die Verwendung der bestmöglichen Qualität von Rohstoffen gehört zu einem der Grundsätze des Unternehmens.

Auch Experte für Flachdächer und Fassaden

Eine Spezialität von „kds“ ist die Abdichtung und Dämmung von Flachdächern. Das Abdichtungsverfahren ist nicht nur auf Wohnhäusern und klassischen Flachdach- Garagen bewährt, sondern kommt auch immer mehr auf Balkonen und Terrassen zum Einsatz. Neben seiner Expertise für Dachlösungen ist „kds“ auch Profi für Fassadenverkleidungen. Zusammen mit der entsprechenden Dämm-Maßnahme wirkt sich eine Fassadenverkleidung positiv auf die Energiebilanz des Hauses aus. So können Energiekosten effizient gesenkt werden. Eine Besonderheit sind hinterlüftete Fassadensysteme, bei der ein Hinterlüftungsraum entsteht, der Feuchtigkeit abhält. Das vielseitige Burgauer Unternehmen ist zudem auch auf den Bau von Reit-, Lager und Industriehallen spezialisiert. Momentan betreut „kds“ unter anderem Objekte in Kissing und Benediktbeuern, die nach Hagelunwettern stark beschädigt waren. „Mit den zunehmenden Extremwetterereignissen nehmen auch die Aufträge für Reparaturen von Sturm- und Hagelschäden deutlich zu“, berichtet Guido Baeyens. Die „kds“ -Experten stehen bereit.

