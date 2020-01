Anzeige

Damit Sie weiterhin im aufrechten Gang durchs Leben gehen ...

weitere anzeigen weniger anzeigen

Bei Gangauf Orthopädie Schuh&Technik sind Ihre Füße in den richtigen Händen

Vor 20 Jahren eröffnete das Orthopädie-Schuhtechnik-Unternehmen Gangauf seine Filiale in Neuburg. Am Wolfgang-Wilhelm-Platz fand damals Senior Nikolaus Gangauf neben seinem Hauptgeschäftshaus in Hofstetten, Landkreis Eichstätt, die richtigen Örtlichkeiten für eine Erweiterung vor. 2006 entstanden nach Umbau und Neugestaltung ein Bequemschuhladen mit zwei Maßkabinen und eine modern eingerichtete Werkstatt mit Schleifraum.

Zwei Jahre später übernahm sein Sohn Christian das Geschäft sowohl in Hofstetten als auch in Neuburg. 26 Mitarbeiter zählt inzwischen das Handwerksunternehmen, in der Neuburger Filiale kümmert sich ein 9-köpfiges Team sowohl im Laden als auch in der Werkstatt um die Wünsche ihrer Kunden. Der Bereich der Füße ist ein sehr umfassendes Gebiet und verlangt hohe Sensibilität und Einfühlungsvermögen in der Beratung.

Auf gesunden Füßen basiert die ganze Körperstatik, denn jeder weiß: Wenn das Fundament nicht stimmt, „wackelt“ das ganze Haus! Mit viel kompetenten Fachwissen im Handwerk der Orthopädietechnik und um die Anatomie und Bewegungslehre des Menschen bieten Christian Gangauf, geprüfter Meister für Orthopädie-Schuhtechnik und sein Team umfassende Hilfestellungen und Lösungen bei Krankheitsbildern der unteren Extremitäten. Ziel ist immer ein beschwerdefreier Gang des Kunden.

Breit gefächertes Angebot

Das Leistungsangebot bei Gangauf ist sehr breit gefächert und bürgt für Qualität. Im engen Dialog mit den Ärzten und dabei den Menschen als Ganzes immer im Blickfeld, bekommt der Kunde bestmögliche Versorgung und Hilfe. Angeborene oder krankheitsbedingte Fußprobleme, auch die Folge eines Unfalls oder einfach das Tragen falscher Schuhe führt zu Schäden am Fuß- und Bewegungsapparat, die es zu beheben gilt.

Die Beratung der richtigen Schuhweite und Passform ist selbstverständlich und die Basis für unbeschwertes Gehen. Deswegen gehören neben passgenauen Einlagen, orthopädischen Maßschuhen, Kompressionsstrümpfen bei venösen Beinleiden und Lympherkrankungen, Bandagen und Orthesen auch eine Bewegungs- und Haltungsanalyse bzw. eine 4D Körperstatikanalyse zum Programm, um z. B. einen eventuellen Hüftschiefstand, Skoliosen oder Blockaden aufzuspüren oder um eine Fehlhaltung zu verbessern. Schuhreparaturen, die individuelle, wenn nötig nachträgliche Änderungen am Konfektionsschuh sowie an orthopädischen Maßschuhen, können problemlos in der Werkstatt des Familienunternehmens ausgeführt werden. Ein weiteres Anliegen der Firma ist der gelebte Umweltgedanke: Geprüfte Materialien, schadstoffarme Lösungsmittel und Klebstoffe - ganz selbstverständlich im Unternehmen. Mit einem Qualitäts- und Umweltmanagementsystem werden bei Gangauf Orthopädie Schuh&Technik die Umweltbelastungen zum Wohle der Umwelt so gering wie möglich gehalten. Aufrecht gehen gilt auch hier!

Text: extra/oH

Gangauf Orthopädie Schuh&Technik

Wolfgang-Wilhelm-Platz 16686633 Neuburg / DonauTelefon: 08431/ 46837www.gangauf.de

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr.: 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen!