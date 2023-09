Das Finstral Studio Friedberg lädt zu den Studio-Tagen am 22. und 23. September 2023

Seit 2017 ist Finstral mit seiner großen Fenster- und Haustürenausstellung in Friedberg präsent. Seit einigen Jahren bietet das Südtiroler Familienunternehmen dort auch einen Direktverkauf für Augsburg und die Region an.

Interessenten erhalten beim Finstral Studio in der Winterbruckenweg 64 in Friedberg-Derching kompetente Beratung, aber auch Montage und Service direkt vom Hersteller. Wir haben uns mit Andreas Böck, Leiter des Finstral-Direktverkaufs am Standort Friedberg, über Fenstertausch, Fenstersanierung und mehr unterhalten.

Herr Böck, in Ihrem Schauraum bekommt man richtig Lust auf neue Fenster und Türen – aber das sieht alles so modern aus. Haben Sie denn auch Fenster für die Sanierung?

Andreas Böck: Oha, sieht es hier etwa zu schick aus? (lacht) Fensteraustausch und Sanierung ist unser Kerngeschäft. Damit haben wir vor über 50 Jahren in Südtirol angefangen. Die Anforderung der Sanierung haben uns dazu gebracht, das vielfältigste und variantenreichste Sortiment Europas aufzubauen. Und mit dessen Hilfe sind wir zu einem der größten Fensterhersteller des Kontinents geworden. Auch hier in der Region sind wir einer der führenden Fachbetriebe für energetische Fenstermodernisierung – vom Privathaus bis zu Großprojekten in der Wohnungswirtschaft. Also kurz gesagt: Ja, wir haben auch Fenster für die Sanierung.

Fenstertausch im Altbau mit Finstral

Ach, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Was macht denn die Anforderungen der Sanierung so besonders?

Böck: Wer seine Fenster erneuert, möchte aus einem Sortiment wählen, mit dem er auf die Gegebenheiten des Bestandsgebäudes perfekt eingehen kann. Zum einen ästhetisch. Wer vorher Sprossenfenster mit schlanken Holzrahmen hatte, möchte meist auch, dass die neuen Fenster so aussehen. Die meisten klassischen Kunststoff-Fenster wirken viel klobiger – bei Finstral können wir sie auch besonders schlank bauen. Zum anderen gibt es beim Fensteraustausch oft funktionale Wünsche, wie die elegante Ergänzung eines Hitze- und Sonnenschutzes, die Ertüchtigung alter Rollokästen oder in den Rahmen integrierte Lüftungslösungen. Für all das haben wir erprobte und durchdachte Lösungen. Vor allem zeichnet sich unser Sortiment dadurch aus, dass bei der Ausstattung der Elemente wirklich nahezu alles mit allem kombinierbar ist. Wenn es dann an die Montage geht, stellen sich in der Sanierung eben auch ganz andere Fragen, die viel Know-how voraussetzen.

Das Finstral-Studio in Friedberg-Derching. Foto: Finstral

Das klingt sehr nachvollziehbar. Wie ist denn das mit der Montage beim Fensteraustausch? Auf eine staubige Baustelle in meinen Wohnräumen habe ich als Bauherr ja eigentlich keine Lust …

Böck: Die staubige Baustelle können wir uns in sehr vielen Fällen sparen. Mit unseren Überschub- und Einschubverfahren haben wir Einbaumethoden entwickelt, bei denen die Mauerlaibung nicht angefasst wird. Das ermöglicht es uns, Fenster ohne Dreck, Lärm oder Gerüst in einem Bruchteil der üblichen Arbeitszeit zu montieren - dabei natürlich dennoch fachgerecht und nach ift-zertifizierter Methodik. Das ist viel smarter als die herkömmlichen Verfahren, die leider noch immer die Regel sind. Wir kommen gern bei Ihnen vorbei und schauen uns an, was bei Ihren Fenstern möglich wäre.

Fensterexperten aus Friedberg

Sehr nett von Ihnen. Was müsste ich denn tun, um ein Angebot zum Fensteraustausch bei Ihnen zu bekommen?

Böck: Laden Sie uns zum Hausbesuch ein. Vor Ort können wir Ihnen schnell sagen, ob sich der Austausch lohnt und welche Montagemethode in Frage kommt. Außerdem beraten wir Sie auch gern, was neue Fenster noch alles können: mehr Tageslicht, Einbruchschutz, Beschattung, Schalldämmung, passive Lüftung, komfortable Bedienung … es geht ja nicht nur um die Wärmedämmung.

Wobei das Energiesparen zur Zeit sicher im Vordergrund steht, richtig?

Böck: Stimmt, bei hohen Energiepreisen amortisieren sich neue Fenster auch schnell. Verglichen mit anderen Sanierungsmaßnahmen – wie dem Heizungstausch, dem Dämmen der Wände oder Solar aufs Dach – ist der Fensteraustausch relativ einfach und bringt noch mehr Vorteile mit sich. Also nicht nur mehr Nachhaltigkeit, sondern auch mehr Schönheit und Wohlbefinden in Ihren Räumen.

Auf 1000 Quadratmeter werden in der Produktausstellung Fenster, Haustüren und Glaswände präsentiert. Foto: Finstral

Fenster- und Türenausstellung bei Finstral

Das ist einem gar nicht so präsent, wie viele Aspekte das Thema Fenster hat ...

Böck: Am besten ich führe Sie mal durch unser Finstral Studio, dann können Sie selbst erleben, was moderne Fenster alles können. Und übrigens auch Haustüren, denn wir haben unsere Ausstellung gerade frisch aktualisiert. Die können Sie genau so modular und frei komponieren wie unsere Fenster …

Hören Sie auf! Das passt doch hier alles gar nicht mehr hin.

Böck: Na, kommen Sie doch zu unseren Studio-Tagen am 22. und 23. September hier bei uns in Friedberg vorbei. Jeweils von 10 bis 17 Uhr stehen das Finstral-Team und ich gerne für Ihre Fragen bereit.

Na, wenn das kein Argument ist. Vielen Dank für das Gespräch.

Auf einen Blick

Winterbruckenweg 64,Friedberg-Derching

Fenster, Haustüren, Glaswände

Produkt-Ausstellung auf 1000 Quadratmeter

Herstellung, Montage und Service aus einer Hand

Studio-Tage in Friedberg: Am Freitag und Samstag, 22. und 23. September 2023, jeweils 10 bis 17 Uhr.

Infostände:

Sparda-Bank Augsburg: Modernisierungsberatung und Finanzierungslösungen

Renovierungszuschuss.de: Gebäudeenergieberatung und Förderungsmaßnahmen