Das Staatstheater bringt das Erfolgsmusical „3 Musketiere“ auf die Freilichtbühne

Ob „Kiss me, Kate“ oder „Blues Brothers“, „Jesus Christ Superstart“ oder „Cabaret“ – in den vergangenen Jahren gab es schon allerhand erfolgreiche Stoffe auf der Augsburger Freilichtbühne zu hören und zu erleben. Dieses Jahr wagt sich das Staatstheater Augsburg an „3 Musketiere“ des niederländischen Komponistenduos Rob und Ferdi Bolland. Deren Melodien kennt jeder, schließlich haben sie schon Hits wie „Rock me, Amadeus“ für Falco geschrieben. Hier gibt es alle Infos zu Tickets und Terminen.

Einer für alle, alle für einen: Das Staatstheater Augsburg bringt das beliebte Musical „3 Musketiere“ auf die Freilichtbühne am Roten Tor. In rockigen Balladen und großen Ensemblenummern sind ab Samstag, 17. Juni, deutschlandweit renommierte Musical-Größen zu erleben. Die mitreißende Abenteuerreise wird in großer Besetzung – mit Orchester, Chor und viel Tanz – realisiert. Ein Freiluftspektakel auf einer der schönsten Freilichtbühnen Deutschlands: Vor dem historischen Ambiente des alten Stadttores, das, von hohen Bäumen umgeben, eine romantische Kulisse für unvergessliche Sommerabende bietet.

Abenteuer, Liebe und Freundschaft auf der Augsburger Freilichtbühne

Pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der Uraufführung bringt Regisseur Ulrich Wiggers das große Feuerwerk um Abenteuer, Freundschaft und Liebe nach Augsburg: Im Jahr 2003 wurde das Musical (nach dem historischen Abenteuerroman von Alexandre Dumas) in Rotterdam uraufgeführt und hat seitdem auf vielen europäischen Musicalbühnen sein Publikum in den Bann gezogen.

Staatstheater Augsburg: Das Musical „3 Musketiere“ und seine berühmten Komponisten

Das niederländische Komponistenduo Rob und Ferdi Bolland schrieb weltweit erfolgreiche Hits, bevor es mit „3 Musketiere“ sein erstes Musical schuf, das mit seiner fesselnden Musik und dem historischen Stoff sofort begeistert aufgenommen wurde. Die Bollands komponierten mehrfach für den österreichischen Sänger Falco, zum Beispiel die Musik zu „Rock me, Amadeus“. Viele ihrer Songs gelangten in der Interpretation von Samantha Fox, Status Quo oder Frank Zander in die Charts.

Gefragte Bühnengrößen auf der Freilichtbühne

Bei der Inszenierung gibt es ein Wiedersehen mit gefragten Bühnen-Größen wie Katja Berg in der weiblichen Hauptrolle als Milady de Winter, Alexander Franzen (Kardinal Richelieu) und Dennis Weißert (Aramis). Sein Debüt auf der Freilichtbühne gibt in diesem Sommer Florian Peters, der durch Engagements an Bühnen wie dem Gärtnerplatztheater München, der Berliner Staatsoper oder den Vereinigten Bühnen Wien bekannt ist und hier die Hauptrolle des D’Artagan übernimmt, die er bereits am Theater Magdeburg innehatte. Als Athos ist Hannes Staffler zu erleben, der mit dieser Rolle im Musical „3 Musketiere“ reüssierte und sich außerdem in der Füssener Inszenierung „Zeppelin“, „Ghost“ in Stuttgart, „Mamma Mia!“ in Oberhausen und zahlreichen anderen Musicals einen Namen machte. Eine weitere Hauptrolle übernimmt Larissa Hartmann mit der Partie der Constance. Die Sopranistin Luise von Garnier aus dem Opernensemble des Staatstheater Augsburg übernimmt die Rolle der Königin Anna. Alle Infos zu Terminen und Tickets gib es hier.

Die Vorstellungen am 7. und 8. Juli bieten zudem besondere inklusive Angebote für Menschen mit Sehbehinderung sowie für gehörlose und schwerhörige Menschen.

Philharmoniker feiern auf der Freilichtbühne

Im spektakulären Ambiente der Freilichtbühne feiern auch die Augsburger Philharmoniker, das Orchester des Staatstheaters, das Spielzeit-Ende bei ihrem Konzert „All you need is ... Jazz“. Mit einer sinfonischen Mischung, die das sinnliche Lebensgefühl der amerikanischen Musical-, Swing- und Jazzszene heraufbeschwört: rhythmisch, mitreißend und facettenreich.

Jazz ist „die Stimme der amerikanischen Seele“ wie George Gershwin einmal sagte - und versetzt damit in Welten, für die sich auch die Sopranistin Sally du Randt aus dem Musiktheaterensemble des Staatstheaters begeistert. Wenn sie im abendlichen Rund der Freilichtbühne Gershwins „Porgy and Bess“ anstimmt, Cole Porters „Night and Day“ oder aus dem Musical „Cabaret“ singt, geht das unter die Haut. Der Jazz ist allgegenwärtig, bei diesem sinfonischen Programm für große Orchesterbesetzung. Die Philharmoniker spielen am 22. Juni und 29. Juli auf der Freilichtbühne am Roten Tor in Augsburg – unter der Leitung von Generalmusikdirektor Domonkos Héja. Tickets für die beiden Termine sind auf der Website des Staatstheaters verfügbar.

