Entdecke die ORA Elektro-Fahrzeuge im Autohaus Randi

Das Autohaus Randi erweitert sein Produktportfolio mit Elektrofahrzeugen der Marke ORA. Was den neuen ORA Funky Cat ausmacht und was das Autohaus in Donauwörth noch zu bieten hat, erfahren Sie hier.

Das Autohaus Randi in Donauwörth geht mit der Zeit und hat für seine Kunden ab sofort noch mehr Auswahl zu bieten. Seit Neuestem vertreiben die Autospezialisten nämlich die Marke ORA.

Die Marke startete kürzlich mit dem kompakten ORA Funky Cat auf dem deutschen Markt. Der quirlige Flitzer besticht in Tests vor allem durch seine umfangreiche Ausstattung, wie etwa einen Sprachassistenten und macht beim Fahren viel Spaß. Auch in puncto Sicherheit kann der Newcomer überzeugen. So erhielt der ORA Funky Cat beim EuroNCAP Crashtest die maximale 5-Sterne-Bewertung. Ohnehin ist das Autohaus Randi kompetenter Ansprechpartner für Elektro-Fahrzeuge. So ist das Autohaus mit seinem Produktportfolio, das die Marke Renault mit den Modellen Twingo E, Zoe, Mégane E-Tec, Kangoo Lkw und Pkw sowie den Master Lkw, die Marke Dacia mit dem Modell Spring sowie mehrere Hybridfahrzeuge beinhaltet, in diesem Bereich schon sehr breit aufgestellt. „Und jetzt kommt auch noch der ORA Funky Cat dazu. Alle Fahrzeuge können bei uns besichtigt und verglichen werden“, erklärt Geschäftsführer Gernot Randi. Ein weiterer Pluspunkt: Die meisten Modelle können sofort geliefert werden. Doch nicht nur im Vertrieb hat sich das Autohaus auf Elektro-Fahrzeuge spezialisiert auch in der hauseigenen Werkstatt sind die Mitarbeiter Elektroprofis.

Ab sofort hat das Autohaus Randi auch Fahrzeuge der Marke ORA im Angebot. Foto: Randi

Autohaus Randi blickt auf eine erfolgreiche Firmengeschichte

„Wir bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig fort“, erklärt Randi. Gegründet wurde das Autohaus Randi 1976 von Reinhold Randi in der Alten Augsburger Straße in Donauwörth. Seit Januar 1977 ist das Autohaus Randi Vertragspartner der Deutschen Renault AG. 1981 wurde das aktuelle Grundstück in der Joseph-Gänsler-Straße 5 in Riedlingen gekauft. Hier entstand ein großzügiges Autohaus mit Ausstellungshalle, Werkstatt und Büroräumen, welches bis heute der Firmensitz des Familienbetriebes ist.

Seit 2004 führt Reinhold Randis Sohn, Gernot Randi, den Betrieb als Geschäftsführer. Auch sein zweiter Sohn Rainer Randi arbeitet im Betrieb und ist Werkstattleiter. Seit 2007 ist das Autohaus auch Vertragspartner von Mitsubishi Deutschland.

Direkt zur Homepage von „Autohaus Randi“.



Öffnungszeiten auf einen Blick: