Das Tiergesundheitszentrum Meitingen zieht in neue Räumlichkeiten um

Das Tiergesundheitszentrum Meitingen hat ab sofort seine Praxis in der Weberstraße in Meitingen geöffnet

Das Tiergesundheitszentrum Meitingen hat ein neues zuhause. Ab Montag, 30. Oktober, können Hunde, Katzen, Nagetiere, Vögel und Reptilien in den neuen Räumlichkeiten in der Weberstraße 2 versorgt werden. Dafür steht künftig eine Praxisfläche von rund 270 Quadratmetern im Erdgeschoss zur Verfügung. „Das ist fast viermal so groß wie in der alten Praxis in der Römerstraße“, freut sich Praxismanagerin Elisabeth Schott.

Mehr Komfort für Tier und Mensch

Die modernen Behandlungsräume bieten optimale Bedingungen für die Tierbetreuung. Foto: Daniel Weigl

Doch nicht nur die vergrößerte Praxisfläche bietet deutlich mehr Komfort für Tiere, Kunden und das Praxispersonal – auch in allen anderen Bereichen hat sich das Tiergesundheitszentrum mit dem Umzug modernisiert. Ein freundlicher Eingangsbereich begrüßt die Kunden und ein separater Bereich für Hunde und Katzen entspannt die Wartezeit.

Zwei moderne Behandlungsräume sowie ein OP mit einem hochmodernen OP-Tisch auf neuestem Stand sorgen für optimale Betreuung der Tiere. Ein digitales Röntgenzimmer, eine Tierstation, ein Labor, ein hauseigenes Apothekerzimmer, mehrere Sanitärräume und ein Pausenraum für das Personal vervollständigen die sehr guten Rahmenbedingungen.

Ergänzend dazu gibt es einen eigenen Raum für Zahn-Operationen, der ab dem Frühjahr fertig ausgestattet sein soll, sodass auch diese Leistung in Meitingen angeboten werden kann.

Um die medizinische Versorgung der Tiere sicherzustellen, wird auch das Personal auf vier Tierärzte aufgestockt. „Es wird ein bunter Mix aus erfahrenen, jungen und klinikerfahrenen Tierärzten“, erklärt Schott, die aber anfügt: „Wir sind keine Klinik, sondern eine moderne Kleintierpraxis.“

Von der Dogge bis zur Spitzmaus

Von der Dogge bis zur Spitzmaus wird jedes Tier behandelt, erklärt Elisabeth Schott die gemeinsam mit ihrem Mann, Tierarzt Dr. Peter Schott vor sechs Jahren den Standort in Meitingen eröffnet hat. Zusammen mit der Tierarztpraxis Donauhafen in Donauwörth bildet das Tiergesundheitszentrum Meitingen eine GmbH.

Das kompetente Team betreut alle Kunden und Tiere in den Praxen in Meitingen und Donauwörth. Foto: Daniel Weigl

Alle Leistungen der Praxis auf einen Blick:

Gesundheitsvorsorge

Innere Medizin

Tierkennzeichnung

Gynäkologie

Röntgen & Ultraschall

Zahnheilkunde

Kastrationen

Weichteiloperationen

Amputationen

Tumoroperationen

Digitales Röntgen

Blutuntersuchungen

Ultraschall

Blutdruckmessungen

Welpen check up

Ernährungsberatung

Altersvorsorge

Impfung

Reiseprophylaxe

Parasitenprophylaxe



Weitere Infos über das Tiergesundheitszentrum Meitingen unter tiergesundheitszentrum-meitingen.de