Anzeige

Das fleißige „Schneiderlein“

weitere anzeigen weniger anzeigen

Aus Vollwertbäcker Schneider wird „Schneider – wertvoll backen“. Grund für die Namensänderung ist das 100-jährige bestehen des Unternehmens.

Von Nicola Kübler

„1919“ lautet nicht nur der Name einer hauseigenen Brotsorte, es ist auch das Gründungsjahr der Vollwertbäckerei Schneider, die von Georg Schneider inzwischen in vierter Generation geführt wird. Gegründet wurde die Bäckerei in Pfersee, seit 1984 hat das Unternehmen seinen Stammsitz in der Benzstraße in Neusäß.

Das 100-jährige Bestehen der Firma nimmt der Geschäftsführer, Bäckermeister und stellvertretende Vorstand der Bäckerinnung Augsburg zum Anlass, etwas Grundlegendes am Auftritt zu verändern. In Zukunft rückt die Bäckerei mit einem neuen frischen Markenauftritt als „Schneider – wertvoll backen“ ins Rampenlicht.

Wertvolle Inhaltsstoffe

„Unser neuer Auftritt soll besser ausdrücken, wofür wir stehen“, erklärt Georg Schneider. „Unsere Produkte sind durch und durch wertvoll! Das machen unsere Rohstoffe sowie die Art, wie wir backen. Seit bereits 50 Jahren stellen wir auch Bio-Produkte her. Für unsere Vollwertmehle vermahlen wir vor Ort regionale Getreidesorten. Wir arbeiten traditionell und rein handwerklich mit natürlichen Rohstoffen aus der Region. Nicht zuletzt sind uns unsere Gäste und Mitarbeiter wichtig und wertvoll. Genauso wie der Respekt gegenüber der Umwelt und dem Handwerk.“

In den kommenden Wochen werden die Filialen mit dem neuen Logo versehen, außerdem dürfen sich die Kunden auf einige Jubiläumsangebote freuen. Derzeit gibt es zum Beispiel das brandneue „Schneiderlein“. Ein Urgetreidebrot aus Emmer und Dinkel.