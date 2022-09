Den Verkehr der Zukunft in Augsburg mitgestalten

Wie sieht die Mobilität für morgen aus? Beim Mobilitätsforum on Tour der Stadt Augsburg können Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Augsburger Mobilitätsplans Bedürfnisse, Ideen und Wünsche miteinbringen.

Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder, Autos, E-Scooter oder einfach zu Fuß – in Augsburg kann man auf verschiedene Arten mobil sein. Bei 300.000 in Augsburg lebenden Menschen und rund 75.000 Pendlerinnen und Pendlern täglich könnten die Bedürfnisse an die Mobilität kaum unterschiedlicher sein.

Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Um diese vielen Anforderungen an eine „Mobilität von morgen“ umsetzen zu können, wird zur Zeit der Augsburger Mobilitätsplan erarbeitet.

Was ist der Augsburger Mobilitätsplan?

Im Gesamten geht es dabei um das künftige Mobilitätsverhalten der Augsburgerinnen und Augsburger und damit die Frage „Wie wollen wir in Zukunft mobil sein?“ Diese beantwortet die Stadt Augsburg gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern.

Die erarbeiteten Ziele werden im strategischen Augsburger Mobilitätsplan festgehalten und sollen bis zum Jahr 2038 umgesetzt werden. Damit löst der Mobilitätsplan den aktuell geltenden „Gesamtverkehrsplan“ von 1998 ab.

Aufgabe des Mobilitätsplans ist, Ziele und Leitlinien für alle Bereiche der Mobilität sowie deren Priorisierung zu benennen. So soll der Verkehr der Zukunft beispielsweise klimaneutral, bezahlbar, sicher und zuverlässig sein. Darüber hinaus schreibt er für verschiedene Handlungsfelder (Radverkehr, ÖPNV, Parken, Fußgänger, und vieles mehr) konkrete Maßnahmen fest.

Hier finden Sie weitere Hintergründe des Augsburger Mobilitätsplans.

Foto: Stadt Augsburg

Impulse von Augsburger Bürgerinnen und Bürgern im Mobilitätsplan

Um im Mobilitätsplan die Bedürfnisse von jeder und jedem mitzudenken, sind alle in Augsburg lebenden Menschen eingeladen, ihre Ideen und Wünsche an eine Mobilität der Zukunft einzubringen. Diese Impulse werden als konkrete Projekte und Handlungsanweisungen im Augsburger Mobilitätsplan festgehalten.

Deshalb gibt es verschiedene Beteiligungsformate wie beispielsweise die Dialogrunde Mobilität oder das Augsburger Mobilitätsforum on Tour für die breite Öffentlichkeit und Einzelinterviews vor Ort. Letzteres findet im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche von Freitag, 16. September 2022, bis Freitag, 23. September 2022, statt.

Das Mobilitätsforum on Tour in Augsburg: Diskussionen über Mobilität im September 2022

Beim Mobilitätsforum on Tour können Interessierte die Fachplanerinnen und Fachplaner des Tiefbauamts der Stadt Augsburg direkt in ihrem Stadtteil treffen. Die ideale Möglichkeit, um mit ihnen vor Ort über Schwierigkeiten und Lösungsansätze einer zukunftsfähigen und klimagerechten Mobilität zu diskutieren.

An den Thementagen wird ein inhaltlicher Schwerpunkt gesetzt:

Freitag, 16. September 2022 Autoarme Innenstadt 15 bis 18 Uhr Königsplatz Fuß- und Radwege, schattenspendende Bäume, Parkplätze, ÖPNV – was braucht es für eine lebenswerte und gut erreichbare Innenstadt? Mittwoch, 21. September 2022 Pendlertag mit dem AVV 15 bis 18 Uhr Oberhausen Nord P+R Der Regionalverkehr als Herausforderung nachhaltiger Mobilität – wie gut funktioniert das Pendeln mit Bus und Bahn und wo stößt es an seine Grenzen? Donnerstag, 22. September 2022 Mobilität im Viertel 9 bis 12 Uhr 15 bis 18 Uhr Gögginger Wochenmarkt Zwölf-Apostel-Platz Hochzoll Smarte Apps, geteilte Fahrzeuge, flexible Tarife – vernetzte Mobilitätsangebote im Quartier als Alternative zum eigenen Pkw? Freitag, 23. September 2022 Junge Mobilität für Familien & Kinder 14 bis 17 Uhr Flößerpark Lechhausen Veränderte Gewohnheiten und Einstellungen als Chance einer nachhaltigen Mobilitätskultur – was brauchen Kinder, Jugendliche und Familien, um gut, sicher und klimafreundlich unterwegs zu sein?

Hier finden Sie mehr Infos zum Mobilitätsforum on Tour vom 16. bis 23. September 2022. Wer keine Zeit hat, am Stand des Mobilitätsforums vorbeizukommen, kann Meinungen und Erfahrungen auch per Mail an mobilitäetsplan@augsburg.de schicken.

Aktuelle Infos zum Mobilitätsplan gibt es auch auf der Instagram-Seite der Stadt Augsburg.