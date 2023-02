Der Brillenladen – Optikuss: Neueröffnung in Pfersee und Welden

Die beiden Filialen von Optikuss in Pfersee und Welden haben unter anderen Inhabern wiedereröffnet. Was es Neues gibt und welche Aktionen zur Eröffnung geplant.

Eine große Auswahl an Brillen und Kontaktlinsen für die ganze Familie – dafür sind die Fachgeschäfte von „Optikuss“ in Augsburg-Pfersee und in Welden seit Jahrzehnten bekannt. Jetzt gingen die Inhaber Heidi Denkel-Rodin und André Rodin in den Ruhestand und haben an Elisabeth Förg, Martin Brändle und Danny Herrmann verkauft.

Die drei Gesellschafter sind erfahren in der Augenoptikbranche und haben bereits 2021 Optik Metzger in Mering übernommen. Alle Geschäfte haben als Erkennungszeichen den bisherigen Firmennamen um den neuen, nämlich „Der Brillenladen“, ergänzt. Nur kurz wurden die Optikuss-Filialen, mit der hauseigenen Werkstatt in Pfersee, geschlossen und frisch gestrichen, dann konnte in beiden Eröffnung gefeiert werden.

Eröffnungsaktionen bei der Brillenladen – Optikuss in Pfersee und Welden:

50 Euro Rabatt ab 300 Euro Einkaufswert

Kostenloser Sehtest

Losaktion mit Gewinnen

Gegen eine Spende können Kundinnen und Kunden an der Losaktion teilnehmen. Der Erlös fließt an die Kartei der Not.

Nachhaltigkeit & Qualität: Das ist den neuen Inhabern wichtig

„Wir freuen uns sehr, dass wir die teils langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pfersee komplett übernehmen können“, erklärt Elisabeth Förg. Sie selbst wird vorwiegend in Welden vor Ort sein. Für die Zukunft ist auch die Ausbildung junger Kräfte geplant.

Nachhaltigkeit ist den neuen Geschäftsinhabern wichtig. So arbeiten sie mit deutschen Glasherstellern, Rupp + Hubrach sowie Visall, der CO2-neutral fertigt, zusammen. Daher legen sie auch Wert darauf, dass etwa die Brillenmodelle so weit als möglich in Europa hergestellt werden, stabil sowie qualitativ hochwertig sind, aber zum fairen Preis.

„Dabei gibt es inzwischen interessante Produkte, beispielsweise aus recycelten Fischernetzen oder welche aus Bio-Acetat,“ weiß Danny Herrmann, der zudem als Vertriebsleiter für einen Sportbrillenhersteller tätig ist und stets die neuesten Trends kennt. Aktuell seien filigrane, dünnere Metall-Fassungen, rund oder eckig, im Retro-Stil gefragt. Um stets auf dem neuesten Stand zu sein, besuchen die Gesellschafter aber auch Messen, so jetzt Europas größte Optikmesse „Opti“ in München.

Diese Leistungen gibt es im Brillenladen – Optikuss

In den beiden Optikuss-Filialen werden Kundinnen und Kunden umfassend betreut. Das gibt es dort:

Alltagsbrillen

Lesebrillen

Sonnenbrillen

Sportbrillen

Kontaktlinsen

Speziallinsen für Keratokonus-Erkrankte in Pfersee

Führerschein-Sehtest

„Umfassende und individuelle Beratung, samt Sehtest, sind bei uns das A und O. Dafür nehmen wir uns gerne viel Zeit. Deshalb empfehlen wir, einen Termin per Telefon, Mail oder vor Ort zu vereinbaren“, rät Elisabeth Förg. „In Welden machen wir auf Wunsch auch Hausbesuche.“ Die Öffnungszeiten bleiben in beiden Geschäften gleich.

Öffnungszeiten & Adresse der Filialen vom Brillenladen – Optikuss in Pfersee und Welden: