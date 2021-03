Der Grüne Weg der Gelben Marke

Die Ustersbacher Brauerei – Biere und Erfrischungsgetränke aus der Region – umweltschonend produziert.

Die Ustersbacher Brauerei - ein Familienbetrieb stellt sich vor

Vor den Toren der Fuggerstadt, im Herzen des Naturparks Augsburg Westliche Wälder, braut die Brauerfamilie Schmid seit mehr als 400 Jahren Bier.

Seit über 50 Jahren kennt man auch die hochwertigen Ustersbacher Erfrischungsgetränke „Wita“ und „Flumi“. Vor 5 Jahren wurde ein eigener, 140 Meter tiefer Mineralbrunnen geschlagen, die „Witaquelle“. Als klassisches Familienwasser erfreut sich das „Wasser mit dem Schmetterling“ großer Beliebtheit.

Neben dem Bierbrauen liegt in den Genen der Familie auch die Liebe zur Natur, deshalb werden alle Getränke so hergestellt, dass dabei die Natur bestmöglich geschont wird.

Das Ziel: Die energieeffizienteste Brauerei Deutschlands

In den vergangenen Jahrzehnten wurde fleißig investiert, um das Zusammenspiel von Kälte und Wärme in der Brauerei zu optimieren und den CO2-Ausstoß der Brauerei zu senken.

Heute sind alle Dächer der Brauerei mit Photovoltaik-Elementen ausgerüstet, die 30% des Strombedarfs der Brauerei beisteuern, weitere 60% kommen aus dem Blockheizkraftwerk, in das auch das Biogas aus dem hauseigenen Fermenter eingespeist wird. Die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme wird dann im Sudhaus und bei der Flaschenreinigung genutzt. Ein rundherum gelungenes und überzeugendes Gesamtkonzept also und ein weiterer Meilenstein in Sachen Umweltschutz.

Mengenmäßig erzeugt die Ustersbacher Brauerei mittlerweile so viel umweltfreundliche Energie aus eigenen Quellen, dass 450 Wohnhäuser ein Jahr lang mit Strom versorgt werden könnten.

Im Hinblick auf die Energieeffizienz ist die Ustersbacher Brauerei mit ihrer mehr als 400-jährigen Brautradition also wohl alt aber jedenfalls kein bisschen eingestaubt, vielmehr nimmt der Betrieb mit seinen 100 Beschäftigten eine klare Vorreiterrolle ein.

Warum Bier und Erfrischungsgetränke so gut zusammenpassen

Seit 1973 werden in der Ustersbacher Brauerei auch Erfrischungsgetränke hergestellt. Die Rezepturen der Klassiker haben sich seither kaum verändert. So kommt es, dass viele Genießer ihr „Wita Gold“, eine feine Orangenlimonade, heute noch als die Limo kennen, die sie einst „bei der Oma“ getrunken haben.

Für den prickelnden Genuss benötigt man Kohlensäure. Diese entsteht bei der Bierherstellung im Gärkeller – und diese natürliche Kohlensäure wird direkt verwendet für die feinen Limonaden. Das verhindert den Austrag in die Atmosphäre von jährlich rund 500t CO und ist so ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung echter Nachhaltigkeit.

Alle Ustersbacher Biere goldprämiert bei den DLG-Qualitätstests 2021

Was für den Bierliebhaber aber besonders wichtig ist: Auch 2021 wurden wieder alle Bierspezialitäten und das mittlerweile in drei Varianten erhältliche Mineralwasser „Witaquelle“, allesamt abgefüllt in umweltfreundliche Mehrwegglasflaschen, von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) mit der Goldmedaille ausgezeichnet.