Der sportliche Gral: Golf ist was für jeden

Der Golfsport muss sich mit allerlei Vorurteilen herumschlagen: Er sei versnobt, zu teuer, elitär. Wer diese Gedanken mal hintenanstellt und sich traut, es auszuprobieren, wird belohnt: Golf ist ein Sport für alle, die ein herzliches Miteinander, den Aufenthalt in der Natur sowie die Kombination aus geistiger und körperlicher Forderung schätzen.

Golf ist eigentlich die perfekte Sportart: Es vereint körperliche Bewegung mit geistiger Anregung an frischer Luft. Doch leider hat der Golfsport einen großen Nachteil – und das ist das Image, mit dem er zu kämpfen hat. Golf sei elitär. Golf sei teuer. Golf sei nur was für Gutbetuchte. Diese Vorurteile sind so fest verankert, dass sich die wenigsten trauen, einmal einen Golf Club zu besuchen. Dabei würden sie jedoch schnell erkennen, wie falsch das Bild vom herablassenden und arroganten Golfer ist, der gern unter sich bleibt.

Moderne Vereine wie der Golf Club Schloss Klingenburg in Jettingen-Scheppach begrüßen Neugierige und Interessierte herzlich und offen. Mit dieser zugänglichen Art überzeugt der Golf Club Besucher schnell davon, dass Golf ein massentauglicher Sport ist, der seinesgleichen sucht. Wo sonst hat man die Möglichkeit, sich inmitten von gepflegter und außergewöhnlicher Natur sportlich zu betätigen – und dabei auch den Geist anzustrengen? Beim Golf kommt es nicht nur auf Schlagkraft an, sondern auch auf die richtige Technik und eine ausgeklügelte Strategie. Außerdem eignet sich Golf sowohl als Solo-Beschäftigung als auch in einer größeren Gruppe.

Golf-Schnuppertage in Jettingen-Scheppach

Beim Golf Club Schloss Klingenburg hat man sich natürlich auf das aktuelle Pandemiegeschehen eingestellt und ein Hygienekonzept erarbeitet. Das garantiert risikofreies Spiel und Vergnügen. Davon kann man sich an den Schnuppertagen beim Golf Club Schloss Klingenburg immer sonntags von 13 bis 15 Uhr überzeugen. Für 19 Euro kann man unverbindlich ausprobieren, wie sich Golf anfühlt. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, jedoch ist eine Voranmeldung über das Online-Formular unerlässlich.

Golf – ein risikofreies Vergnügen an der frischen Luft

In den Schnupperkursen achten geschulte Trainer auf die Einhaltung der Hygienevorgaben wie auf den korrekten Ballschwung gleichermaßen. Die Kurse eignen sich für interessierte Neugolfer aller Altersklassen – eben für jeden, der den Golfsport einmal kennenlernen möchte. Leihschläger und Übungsbälle stellt der Golf Club, einzig für festes Schuhwerk müssen die Teilnehmer selber sorgen. Selbstverständlich wird das Leih-Equipment nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert.

In 13 Stunden zur Platzreife – derzeit zum Sonderpreis

Wen ein solcher Schnuppertag davon überzeugt, dass Golf tatsächlich der sportliche Gral ist, für den bietet der Golf Club Schloss Klingenburg das Platzreifepaket oder die Möglichkeit zur Schnuppermitgliedschaft. Aktuell ist das Platzreifepaket in Kleingruppe für 249 Euro statt regulär 299 Euro zu haben! Es umfasst jeweils 13 Stunden Unterricht inklusive aller Materialien und Gebühren.

Einer der schönsten Golfplätze Deutschlands liegt bei Günzburg

Nicht nur, dass der Golf Club Schloss Klingenburg mit attraktiven Angeboten und einem herzlichen Miteinander punktet, er ist auch ein naturnahes Kleinod. Das atmosphärische Grün liegt im Hochtal der Mindel, in der Nähe von Günzburg. Der Platz mit seinen 18 Löchern schafft es regelmäßig in die Top-Platzierungen der schönsten Anlagen in ganz Deutschland. Das Schmuckstück liegt mitten im schwäbischen Barockwinkel zwischen Augsburg und Ulm und ist damit auch für all diejenigen gut erreichbar, die einfach nur ein paar schöne freie Stunden in idyllischer Umgebung und gepflegter Gastlichkeit genießen wollen

Ausflug ins Grüne nach Schloss Klingenburg

Für letztere zeichnet Sven Jahn verantwortlich. Er betreibt die Gastronomie auf Schloss Klingenburg und freut sich gemeinsam mit seinem Team darauf, den Gästen und Besuchern der Golfanlage einen genussvollen Aufenthalt zu bescheren. Beim Besuch ist natürlich auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu achten.