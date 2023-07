Die Donauries-Ausstellung – Unterhaltung und Information

Vom 30. August bis 3. September findet im Donauwörther Stauferpark die 19. DONAURIES-Ausstellung statt. Mit vertreten ist dabei auch der Landkreis Donau-Ries mit einer eigenen Landkreishalle sowie einem vielfältigen Informations- und Unterhaltungsprogramm.

Weit über 60.000 Freiwillige in über 5.000 Vereinen engagieren sich im Landkreis Donau-Ries ehrenamtlich. Schon seit mehr als sechs Jahren unterstützt der Landkreis dieses Engagement mit einer eigenen Anlaufstelle. Wofür diese Anlaufstelle da ist und wobei sie unterstützt, erfahren die Besucherinnen und Besucher in der Landkreishalle auf der DONAURIES-Ausstellung. Täglich präsentieren sich dort neben den zahlreichen Ausstellern andere Vereine, Institutionen und Organisationen aus den verschiedensten Bereichen. Das Highlight der Ausstellung ist der Ehrenamts-Tag am Samstag, 2. September, an dem die große Bühne in der Stauferhalle den Ehrenamtlichen gehört: Zu erleben sind die amtierenden Weltmeister des Schnupfclubs Unterbuch mit einem Showschnupfen, musikalische Darbietungen und vieles mehr.

Familienfreundlichkeit und -förderung sind Themen, die in der heutigen Gesellschaft bedeutende Rollen einnehmen. Das Bündnis für Familie im Landkreis Donau-Ries initiiert aus diesem Grund zahlreiche Projekte zu den Handlungsfeldern Familienbildung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Kinderbetreuung. Am Stand des Bündnisses in der Landkreishalle wartet eine spannende Bastelaktion auf die kleinen Gäste. Die Eltern erfahren gleichzeitig interessante Details über alle wichtigen Fragen rund um das Thema Familie und gewinnen einen Einblick in die vielfältigen Angebote im Landkreis.

Schon immer hat Gesundheit einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft und ist zu einem Synonym für hohe Lebensqualität geworden. Deswegen engagiert sich der Landkreis Donau-Ries als Gesundheitsregion PLUS in der Vernetzung der zahlreichen Akteure in den Bereichen Pflege, Versorgung und Prävention. Auf der DONAURIES-Ausstellung haben interessierte Gäste die Gelegenheit, Einblicke in die Arbeit des Pflegestützpunktes, die pflegerischen Versorgungsangebote im Landkreis und verschiedenen gesundheitsrelevanten Themen zu gewinnen.

Global und nachhaltig

Nachhaltige Entwicklung – das ist im Landkreis Donau-Ries eine mittlerweile über 20-jährige Tradition, die dazu beitragen will, dass auch zukünftige Generationen optimistische Zukunftsaussichten haben. Mit welchen Projekten der Landkreis diese Aufgabe angeht, erfährt man in der neuen SDG-Ausstellung, die einen Einblick in die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“) gibt. Auch die Energieberatung wird im Landkreis bereits seit über 20 Jahren angeboten. Am 1. September, dem Thementag „Energie“ auf der DONAURIES-Ausstellung, stehen zwei Energieberatern Rede und Antwort – entweder in persönlichen Beratungen oder im Rahmen der Themenvorträge an diesem Tag.

Mit seinem entwicklungspolitischen Engagement übernimmt der Landkreis Donau-Ries Verantwortung: So werden die Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ und die konkreten Bauvorhaben des Landkreises Donau-Ries in Tansania vorgestellt.

Seit 2010 ist das Regionalmanagement ein starker Spielmacher für die Region. Insbesondere in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur sowie Landwirtschaft wird die Entwicklung im Landkreis mit Aktionen wie dem Kunstpfad, Imagefilmen oder Fortbildungen und Seminaren unterstützt. Auf der DONAURIES-Ausstellung ist ein Einblick in die Arbeit des Regionalmanagements möglich.

Seit 2020 gibt es im Landkreis Donau-Ries ein Digitalisierungskonzept, das interessante und fortschrittliche Projekte in diesem Bereich vereint. Welche das sind und warum Digitalisierung ein faszinierender Themenbereich ist, kann man am Stand der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit herausfinden. Ein Highlight zu Beginn der Ausstellung ist die Beteiligung der Digitallotsen. Im Ehrenamtsbereich präsentierten diese ihre Arbeit und laden zum Hereinschnuppern in die digitale Welt ein. Zusätzlich sind an verschiedenen Tagen zahlreiche externe Aussteller vertreten, bei denen man sich über Vernetzung, den Ausbau der Mobilfunknetzte oder die „Digitalen Engel“ informieren kann.

Am Senioren- und Digitalisierungstag (30. August) findet auf der Aktionsfläche ein abwechslungsreiches Programm statt. Wer digitale Geräte erkunden, Ideen für die Inhouse-Verkabelung des Smart-Homes sammeln möchten oder sich gefragt hat, wie 5G im Rettungswesen eingesetzt wird, ist hier genau richtig.

Abwechslungsreiches Ferienland

Himmlische Aussichten im Ferienland DONAURIES: Die Region, die sich über die Ausläufer der Schwäbischen sowie der Fränkischen Alb, das Donau-Lech-Gebiet und das Kesseltal erstreckt, wartet mit einer unschätzbaren Vielfalt auf. Was es alles zu entdecken gilt, erfahren die Gäste auf der DONAURIES-Ausstellung. In der Landkreishalle sind sämtliche Informationen erhältlich. Ob Erholungssuchender oder Aktivurlauberin, Naturliebhaber oder Stadtbummlerin, Familienmensch oder Sportlerin – im Ferienland DONAURIES gibt es abwechslungsreiche Freizeitangebote.

Auf zwei Rädern kann man eine naturnahe Flora und Fauna erobern oder Schritt für Schritt einmalige Landschaften erfahren. 17 TOP-Wanderwegen bieten herrliche Ausblicke und ruhige Orte, die zur Rast einladen. Wer durch die zahlreichen Städte voller Historie schlendert, entdeckt vielleicht das ein oder andere Zeichen aus der Vergangenheit: Im Ferienland DONAURIES haben nicht nur die Kelten und Römer ihre Spuren hinterlassen, sondern auch Fürsten und Schlossherren. Deren Geschichten werden in den vielfältigen Museen der Region erzählt. Dort ist hautnah zu erleben, wie unsere Vorfahren im Landkreis Donau-Ries gelebt haben. Interessante geschichtliche Informationen und Details über Land und Leute sind in den verschiedenen Museen anschaulich zusammengetragen.

Auch auf der DONAURIES-Ausstellung gibt es die Chance, einen Einblick in die bunte Welt der Museen im Ferienland DONAURIES zu gewinnen. Jeden Tag präsentiert sich ein anderes Museum in der Landkreishalle und fesselt mit vielfältigen Aktionen das Publikum.

Auch für eine kleine Auszeit auf der Ausstellung gibt es in der Landkreishalle ein buntes, abwechslungsreiches Programm. Vor allem die Sonderschau der Partnerstädte sorgt für eine lockere Atmosphäre und ein internationales Ambiente. Schon seit Jahrzehnten sind die Gäste aus den benachbarten Ländern nicht mehr aus der Landkreishalle wegzudenken und sorgen für beste Stimmung während der Ausstellung.

Wie es sich für die Partnerstadt des diesjährigen Gastgebers gehört, sind die Perchtoldsdorfer Weinhauer wieder mit dabei und bieten verschiedene Weine und Frizzante aus dem österreichischen Anbaugebiet. Auch Gäste aus Deutschland bringen ihre regionalen Biere und Wurstspezialitäten mit. Womöglich findet man bei den Stollbergern auch einen typischen Schwibbogen aus dem Erzgebirge und kann so die eigene Weihnachtsdekoration komplettieren.

Mit Olmütz aus Tschechien ist eine weitere Partnerstadt von Nördlingen vertreten und bietet Kostproben von lokalen Bratwürsten, Bier und Gin. An diesem Stand gibt es zudem die Gelegenheit, den Olmützer Quargel (einen Sauermilchkäse) zu probieren und eine Portion mit nach Hause zu nehmen. Ebenfalls ein kulinarisches Highlight haben die Franzosen aus Gouville sur Mer im Gepäck. Bereits seit vielen Jahren erfreuen sich die Austern aus der Normandie größter Beliebtheit. Ob gratiniert oder natur, mit einem passenden Weißwein kann man sich die Meeresfrüchte schmecken lassen.

In ihrer traditionellen Tracht sind die Ungarn aus Taksony ein ausgemachter Hingucker und versprühen ein ganz besonderes Flair. Auch hier werden regionale Spezialitäten zum Probieren angeboten: Von Wein über Schnaps bis hin zu Grieben ist alles dabei und so bleibt kein Wunsch offen.

Der Wirtschaftsförderverband DONAURIES versteht sich als Netzwerk für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, in dem regionale Akteure zusammengebracht werden. Durch die Marke DONAURIES befasst sich der Wirtschaftsförderverband intensiv mit dem Thema Fachkräftesicherung und wie man die Wirtschaftsregion nachhaltig stärken kann. Projekte, wie das Label TOP-Arbeitgeber, die Projektwoche SchuleWirtschaft oder die Veranstaltungsreihe „DONAURIES informiert“ sollen die Donau-Rieser Unternehmen und Kommunen dabei unterstützen, qualifizierte Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Informationen zu den Projekten, Veranstaltungen und Kampagnen des Wirstchaftsförderverbandes DONAURIES gibt es am Stand Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit.

Die 19. Donauries-Ausstellung findet vom 30. August bis 3. September im Stauferpark in Donauwörth statt. Unter httpps://donauries-ausstellung.de kommt man direkt zum aktuellen Veranstaltungsprogramm.