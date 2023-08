20 Jahre Lokale Aktionsgruppe Altbayerisches Donaumoos

GEMEINSAM HEIMAT GESTALTEN!

Donaumoos gemeinsam mit regionalen Projektträgern und dem EU-Förderprogramm LEADER zahlreiche Projekte zur Stärkung des ländlichen Raumes um. Getreu dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“ kamen die Anregungen für die zahlreichen Projekte stets von den Bürgern, die diese Projekte in der Umsetzung und im Nachgang auch aktiv begleiten.

Die Erfolgsbilanz aus drei Förderperioden:

143 Projekte

6,2 Mio. € Fördermittel

14,9 Mio. € regionale Wertschöpfung (brutto)

Nun geht es in die vierte Förderrunde! Gesucht werden tolle Projektideen und engagierte Bürger, die unsere Heimat weiter voranbringen. Für die Umsetzung stehen 1,8 Mio. Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Mit Fördersätzen von 30-75% ist LEADER ein interessantes Förderprogramm für Kommunen, Vereine und private Akteure.

Auf der Website der LAG finden Sie einen Überblick über die bisherigen Projekte und die Lokale Entwicklungsstrategie für die neue Periode. Förderanträge können ab Ende 2023 gestellt werden. Die LAG unterstützt die Projektträger intensiv bei der Umsetzung. Mehr Infos hier: www.altbayerisches-donaumoos.de

Unser Vorschlag für Ihr Sommerprogramm 2023 - Lernen Sie die vernetzten Erlebnisplätze kennen!

ERLEBNIS- & INTEGRATIONSPARK OBERHAUSEN

Hauptstraße 4b

Dieser Erlebnisplatz verbindet Grundschule, Kindertagsstätte und die Gebäude des "Wohnungspaktes" im neuen Ortszentrum.

BEWEGUNGSPARK BURGHEIM

Sportgelände an der Donauwörther Straße Auf 800 m2 entstand beim Sportgelände ein Bewegungsparcours mit 10 Stationen als Generationstreff für Jung und Alt.

SPIELPLATZ „FRAU HOLLE“

Ambach, Am Wiesenrain 6

Ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft ist der Spielplatz mit naturnahen Erlebnisflächen.

SPIELPLATZ „SCHNEEKÖNIGIN“

Ehekirchen, Gartenstr. 38

Dieser Erlebnisplatz mit Bobbycarfläche und Kletterseil-Pyramide steht wie in Ambach unter einem platzprägenden Motto.

ERLEBNIS-SPIELPLATZ ROHRENFELS

In der Baierner Straße. Ein generationenübergreifender Treffpunkt mit großem Schach- Spielfeld, Tischtennisplatte und Basketballanlage.

SPIEL- & BEWEGUNGSPARCOURS WAIDHOFEN

In der Sonnenstraße. In Anlehnung an die Paar-Auenlandschaft entstand in Waidhofen ein Erlebnisplatz mit Nestschaukel, Kletterturm und großem Sandbereich.

BEWEGUNGSPARK KARLSHULD

Kindergartenstraße 2a

Spiel, Spaß und ein sportwissenschaftlich geplanter Bewegungsparcours prägen diesen Platz bei der Schule.

KNEIPP-ANLAGE BERGHEIM

Sportgelände am Fährenweg. Gut auch mit dem Rad zu erreichen und ganzjährig nutzbar, ergänzt die Kneippanlage die wohnortnahen Freizeitangebote.

INTEGRATIVES MINIFUßBALLFELD NEUBURG

Donauwörther Str. 78 ½

Ein Kunstrasenfeld mit Banden und kompletter Netzeinfassung erweitert das innerstädtischen Freizeitangebot insbesondere für junge Menschen.

Weitere Infos unter: www.vernetzte-erlebnisplaetze.de