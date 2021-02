Die Karriere in Neuburg an der Donau starten: Schule, Ausbildung & Weiterbildung

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Neuburg bringt FOS, BOS, Berufsschule, Berufsfachschulen, Fachakademie, Fachoberschule, Berufsoberschule und Wirtschaftsschule unter ein Dach. Bald kann man sich für die Fachoberschule und Berufsoberschule einschreiben…

Von Julia Paul

Während einer globalen Pandemie die Schule abzuschließen ist nicht beneidenswert. Abgesehen vom Homeschooling und den Prüfungsphasen finden keine Messen, Infoveranstaltungen und Tage der offenen Türe statt. Damit Jugendliche nicht alleine mit ihren Fragen rund um das Thema Ausbildung sind, kommt ihnen das Staatliche Berufliche Schulzentrum Neuburg entgegen. Doch nicht nur während der Pandemie ist es Ziel der Bildungseinrichtung, jungen Menschen den Weg in eine qualifizierte berufliche Zukunft zu erleichtern.

Bildungseinrichtung mit verschiedensten Fachrichtungen

Zum Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Max-von-Pettenkofer in Neuburg an der Donau gehören acht Einzelschulen:

die Berufsschule

die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

die Berufsfachschule für Kinderpflege

die Berufsfachschule für Sozialpflege

die Fachakademie für Sozialpädagogik

die Fachoberschule an der Donau, auch FOS Neuburg

die Berufsoberschule an der Donau, auch BOS Neuburg

die Wirtschaftsschule

Alle sind frei von Schulgeld, nicht konfessionell gebunden und unterhalten Förderprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund. Damit ist das Staatliche Berufliche Schulzentrum eine der am breitesten aufgestellten beruflichen Schulen Bayerns. In einem Umfeld von engagierten Lehrerinnen und Lehrern werden mit persönlicher Betreuung die besten Möglichkeiten geboten.

Jetzt beim Staatlichen Beruflichen Schulzentrum in Neuburg einschreiben!

Bald startet wieder der Einschreibezeitraum für die FOS und BOS an der Donau. Ab dem 22. Februar können sich Interessierte im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum und im Landratsamt Schrobenhausen für das kommende Schuljahr 2021/2022 anmelden. Für die anderen Schulen ist das schon jetzt möglich.

Sozialwesen, Technik oder Wirtschaft und Verwaltung an der FOS Neuburg

An der Fachoberschule Neuburg werden die Zweige Sozialwesen, Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik angeboten. Die 11. Klasse zeichnet sich unabhängig von der Ausbildungsrichtung durch einen 14-tägigen Wechsel von Unterricht in der Schule und einer fachpraktischen Ausbildung aus. Mit bestandener Abschlussprüfung am Ende der 12. Klasse erwirbt man die Fachhochschulreife. In allen Zweigen bietet die FOS Neuburg auch eine 13. Klasse an, die zur fachgebundenen beziehungsweise mit einer weiteren Fremdsprache (Spanisch oder Französisch) zur allgemeinen Hochschulreife führt.

Die Zweige auf einen Blick:

Sozialzweig: Du beschäftigst dich gerne mit deinen Mitmenschen, ihrem Verhalten, Emotionen und ihrer Persönlichkeit und möchtest später einmal in einem sozialen Beruf arbeiten? Dann ist die Ausbildungsrichtung „Sozialwesen“ für dich genau richtig. Im Laufe der Schulausbildung erhält man an der FOS Neuburg je eine Praktikumsstelle aus den Bereichen Erziehung und Pflege. Neben den allgemeinbildenden Fächern bietet der Sozialzweig das Profilfach Pädagogik/Psychologie an.

Technikzweig: Du fühlst dich im technischen Bereich zu Hause, möchtest später einmal Maschinen entwerfen oder Anlagen planen und kannst dich für Physik oder Chemie begeistern? Dann solltest du dich für „Technik" entscheiden. Qualifizierte Fachkräfte vermitteln innerhalb der Schulausbildung den aktuellen technischen Stand. Die fachpraktische Ausbildung erfolgt in schuleigenen Werkstätten. Neben den allgemeinbildenden Fächern bietet der Technikzweig das Profilfach Physik an.

Wirtschaftszweig: Du möchtest mehr über die Börse und Weltwirtschaft erfahren? Dann ist die Ausbildungsrichtung „Wirtschaft" optimal. Hier bekommst du den Unterrichtsstoff am aktuellen Tagesgeschehen veranschaulicht. Während der Schulausbildung besucht man je eine Praktikumsstelle aus den Bereichen Wirtschaft und Verwaltung. Neben den allgemeinbildenden Fächern bietet dieser Zweig das Profilfach Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen an.

Ausbildungsrichtungen an der Berufsoberschule in Neuburg

An der BOS an der Donau werden die Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik angeboten. Wer die 12. Jahrgangsstufe erfolgreich abschließt, hat die Fachhochschulreife erlangt. Beide Ausbildungsrichtungen werden aber auch in der 13. Jahrgangsstufe angeboten. Mit Abschluss dieser erhalten Schülerinnen und Schüler entweder die fachgebundene Hochschulreife oder mit einer zweiten Fremdsprache die Allgemeine Hochschulreife.

Darüber hinaus kann man an der Berufsoberschule einen Vorkurs oder eine Vorklasse besuchen.

Vorkurs : Die einjährige Vorstufe in Vollzeit eignet sich für Auffrischungsbedürftige.

: Die einjährige Vorstufe in Vollzeit eignet sich für Auffrischungsbedürftige. Vorklasse: Die Vorklasse kann man berufsbegleitend in Teilzeit besuchen.

Aufnahmebedingungen der FOS und Voraussetzungen der BOS

FOS Neuburg: An der Fachoberschule kann sich jeder mit mittlerem Schulabschluss und einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik einschreiben. Außerdem können sich Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Gymnasiums bewerben.

BOS Neuburg: An der Berufsoberschule gelten andere Voraussetzungen.

Schulisch: Für den Vorkurs wird ein mittlerer Schulabschluss benötigt. Besteht man jedoch eine vorhergehende Aufnahmeprüfung, darf die Vorklasse ebenfalls besucht werden. Wer die 12. Jahrgangsstufe der BOS besuchen möchte, benötigt entweder einen mittleren Schulabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in Deutsch, Englisch und Mathematik, die Oberstufenreife des Gymnasiums oder muss den Vorkurs beziehungsweise die Vorklasse der Berufsoberschule mit mindestens vier Punkten in allen Fächern bestehen. Bei einem schlechteren Schnitt ist eine Feststellungsprüfung notwendig. Die 13. Jahrgangsstufe setzt die Fachhochschulreife oder Vorrückungserlaubnis voraus.

Beruflich: Wer an die BOS möchte, muss eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder eine schulische Berufsausbildung mit staatlicher Abschlussprüfung vorlegen. Alternativ ist auch eine bestandene Anstellungsprüfung in einer Laufbahn des mittleren, gehobenen nichttechnischen oder technischen Dienstes sowie der Nachweis einer mindestens fünfjährigen einschlägigen Berufserfahrung – auch im Familienhaushalt – möglich. Die berufliche Vorbildung muss der besuchten Ausbildungsrichtung entsprechen.

Einschreibungstermine und Fristen der Fach- und Berufsoberschule Neuburg

Eine Anmeldung ist an der

Fachoberschule an der Donau (FOS Neuburg) Berufsoberschule an der Donau (BOS Neuburg) vom 22. Februar bis 19. März vom 22. Februar bis 5. März

von Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr im Sekretariat der Fach- und Berufsoberschule Neuburg in der Eybstraße B 251 oder

im Landratsamt ND-SOB Dienststelle Schrobenhausen in der Regensburger Straße 5 möglich.

Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Online-Anmeldung zur Einschreibung notwendig. Weitere Informationen zur FOS und BOS Neuburg gibt es hier.

H3: Staatliche Wirtschaftsschule mit Ganztagesklassen: Infotag und Anmeldung

Die Wirtschaftsschule in Neuburg ist eine zukunftsorientierte berufliche Schule, die ihren Absolventinnen und Absolventen den Zugang zu allen gehobenen Berufen in Wirtschaft und Verwaltung eröffnet. Die Schule vermittelt neben der Allgemeinbildung eine berufliche Grundbildung in Wirtschaft und Verwaltung. Die Ausbildung erfolgt praxisnah mit Text- und Informationsverarbeitung sowie Arbeit in schuleigenen Übungsunternehmen. Die enge Zusammenarbeit mit der Audi AG und den Wirtschaftsjunioren bringt immer wieder neue Impulse. Großer Wert wird auch auf die Stärkung der Sozialkompetenz gelegt – zum Beispiel durch Bildungsfahrten, Schullandheimaufenthalte, Projektarbeit und das Unterrichtsfach „Soziales Lernen“.

Aufnahmebedingungen für die Wirtschaftsschule:

Vierjährige Wirtschaftsschule : Mittelschüler (6. und 7. Klasse) benötigen einen Notendurchschnitt im Zwischenzeugnis von mindestens 2,66 in Deutsch, Mathematik und Englisch, Realschüler und Gymnasiasten eine Vorrückerlaubnis in die 7. Jahrgangsstufe. Auch Probeunterricht ist möglich.

: Mittelschüler (6. und 7. Klasse) benötigen einen Notendurchschnitt im Zwischenzeugnis von mindestens 2,66 in Deutsch, Mathematik und Englisch, Realschüler und Gymnasiasten eine Vorrückerlaubnis in die 7. Jahrgangsstufe. Auch Probeunterricht ist möglich. Zweijährige Wirtschaftsschule: Bestandener qualifizierter Mittelschulabschluss (Quali) beziehungsweise Mittelschulabschluss mit Probezeit.

Beide Ausbildungsgänge führen zum mittleren Schulabschluss. Ein Infotag für alle Interessierten findet am 1. März ab 18 Uhr statt, anmelden kann man sich für das Schuljahr 2021/2022 ab dem 22. Februar.

Weitere Informationen zur Staatlichen Wirtschaftsschule Neuburg gibt es hier.

Berufsausbildung an den Staatlichen Berufsfachschulen in Neuburg an der Donau

Zum Staatlich geprüften Kinderpfleger (m/w/d): Die erfolgreiche Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege verleiht nach zwei Schuljahren den Abschluss „Staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/ in“. Aufnahmevoraussetzung ist ein Mittelschulabschluss (kein Quali). Der Unterricht wird durch die fachpraktische Ausbildung in Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort ergänzt. Mit dem Bestehen ist der mittlere Schulabschluss und damit der Einstieg in die Weiterbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin an der Fachakademie für Sozialpädagogik Neuburg möglich.

Die erfolgreiche Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege verleiht nach zwei Schuljahren den Abschluss „Staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/ in“. Aufnahmevoraussetzung ist ein Mittelschulabschluss (kein Quali). Der Unterricht wird durch die fachpraktische Ausbildung in Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort ergänzt. Mit dem Bestehen ist der mittlere Schulabschluss und damit der Einstieg in die Weiterbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin an der Fachakademie für Sozialpädagogik Neuburg möglich. Zum Helfer oder Assistenten für Ernährung und Versorgung (m/w/d): Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung bietet die Möglichkeit eines Abschlusses als „Helfer/in“ nach zwei Jahren oder als „Assistent/in“ nach drei Jahren. Bewerberinnen und Bewerber mit mittlerem Schulabschluss können die Ausbildung um ein Jahr verkürzen. Der Unterricht wird durch Praktika in Großküchen, Kantinen Heimen, gastronomischen Betrieben und Privathaushalten begleitet. Bei einem Notendurchschnitt von 3,0 oder besser und mindestens ausreichenden Englischkenntnissen gibt es den mittleren Schulabschluss.

Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung bietet die Möglichkeit eines Abschlusses als „Helfer/in“ nach zwei Jahren oder als „Assistent/in“ nach drei Jahren. Bewerberinnen und Bewerber mit mittlerem Schulabschluss können die Ausbildung um ein Jahr verkürzen. Der Unterricht wird durch Praktika in Großküchen, Kantinen Heimen, gastronomischen Betrieben und Privathaushalten begleitet. Bei einem Notendurchschnitt von 3,0 oder besser und mindestens ausreichenden Englischkenntnissen gibt es den mittleren Schulabschluss. Zum Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer (m/w/d): Über die Staatliche Berufsfachschule für Sozialpflege erreicht man nach zwei Schuljahren den Abschluss „Staatlich geprüfte/r Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/ in“. Für die Aufnahme reicht die erfüllte Schulpflicht. Der Unterricht wechselt mit der fachpraktischen Ausbildung in Seniorenheimen, Krankenhäusern, in Einrichtungen für Behinderte und bei ambulanten Diensten ab. Bei einem Notendurchschnitt von 3,0 oder besser und bei ausreichenden Englisch-Kenntnissen erhält man den mittleren Schulabschluss. Ein direkter Übergang zur Fachakademie für Sozialpädagogik ist möglich.

Weitere Informationen zur Berufsausbildung als Kinderpfleger, Helfer oder Assistenten für Ernährung und Versorgung sowie Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer an den Staatlichen Berufsfachschulen in Neuburg gibt es hier.

Erzieherausbildung und duales Studium an der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik

Die Fachakademie Neuburg führt Personen mit mittlerem Schulabschluss und einer Ausbildung im sozialen Bereich in drei Jahren zum Abschluss „Staatlich anerkannte/r Erzieher/in”. In den ersten beiden Jahren überwiegt der theoretische Unterricht mit begleitenden Blockpraktika in verschiedenen sozialen Einrichtungen. Anschließend wird das von der Fachakademie betreute, vergütete Berufspraktikum absolviert. Mit dem Abschluss ist eine Hochschulzugangsberechtigung möglich.

Die Erzieherausbildung im Modell „OptiPrax“ geht mit Abitur oder Fachabitur einen anderen Weg. Sie verzahnt im dualen Studium zwei Säulen – theoretisches Studium an der Fachakademie und vergütete, praktische Ausbildung in sozialpädagogischen Einrichtungen – eng miteinander. Derzeit bieten unter anderem die Stadt Ingolstadt, die Bürgerhilfe Ingolstadt, die Kommunen Karlshuld und Kösching sowie die AWO Neuburg Stellen an.

Weitere Informationen zur Erzieherausbildung und zum dualen Studium an der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik gibt es hier.

Ausbildungsberufe der Staatlichen Berufsschule Neuburg

An der Staatlichen Berufsschule in Neuburg an der Donau befindet sich eine Reihe von Kompetenzzentren für die duale Ausbildung. Beispielsweise wird in Neuburg der Beruf des Baugeräteführers für den gesamten Freistaat Bayern beschult. Bei der Ausbildung der Fachkräfte für Schutz und Sicherheit ist man für die Regierungsbezirke Ober- und Niederbayern sowie Schwaben zuständig. Die Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik aus den Landkreisen Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen erhalten ebenso ihr berufliches Rüstzeug.

In Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft werden an der Berufsschule folgende Ausbildungsberufe beschult: