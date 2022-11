Die Sparda-Bank pflanzt mit dem Naturpark Augsburg eine Streuobstwiese in Agawang

Am Höllfeld 1 in Agawang ist am 22. November 2022 die erste von sechs Streuobstwiesen im Landkreis Augsburg entstanden. Stolz präsentiert das Team der Sparda-Bank Augsburg, des Naturpark Augsburg – Westliche Wälder, von der Baumschule Spengler und der Flächeninhaberfamilie Lechner seine Arbeit.

Foto: Julia Paul