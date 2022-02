Die StaZ macht Kunst sichtbar

Der gesamte Kulturbetrieb geht seit Corona durch harte Zeiten. Auch den bildenden Künstlerinnen und Künstlern fehlte lange Zeit die Möglichkeit, ihre Werke zu zeigen, ein breites Publikum zu erreichen – und letztlich auch Käuferinnen und Käufer für ihre Kunst zu finden. Hier hilft die StaZ seit einiger Zeit unter dem Motto „Wir machen Kunst sichtbar“.

Fast ein Jahr ist es her, da rief die StaZ als Dachmarke etlicher Wochenzeitungen in ganz Schwaben bildende Künstler aus der Region auf, ihre Werke einzusenden. Der Zuspruch war überwältigend: „Die Aktion „Wir machen Kunst sichtbar“, die wir damals initiiert haben, mit der ersten gedruckten Vernissage in der Wochenzeitung war ein voller Erfolg“, erzählt Paul Bayerle, Leiter des Business Development bei der StaZ. „Aufgrund der überwältigenden Resonanz wollten wir einen Schritt weitergehen und schufen ein einzigartiges multimediales Kulturerlebnis: Künstlern aus allen Bereichen haben die Möglichkeit, sich kostenlos auf der Homepage der StaZ zu präsentieren. Die Leser können in der komfortablen Online-Galerie Kunstwerke von günstig bis hochpreisig erwerben.“

Nicht nur Kunstgalerie

„Auch wenn aktuell ja wieder Ausstellungen mit richtigen Begegnungen möglich sind, war und ist die Online-Galerie eine tolle Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen – in diesem Fall Künstler und Künstlerinnen mit Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhabern“; so Bayerle. Für Kunstinteressierte ist das Angebot der StaZ die perfekte Möglichkeit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Einerseits können sie aus einer bunten Vielfalt an Kunstwerken ihr Wunschobjekt aussuchen und so das Zuhause verschönern. Und andererseits leisten sie damit einen wichtigen Beitrag, um die lokale und regionale Kunstszene in schwierigen Zeiten zu unterstützen. Der Erwerb eines Werkes ist dabei denkbar einfach. „Wandeln Sie durch die digitale Galerie, filtern Sie das Angebot nach Genre oder Preis – und wenn Sie ein Werk gefunden haben, dass Sie interessiert, füllen Sie einfach ein kleines Formular mit Name und E-Mail-Adresse aus und schicken Ihre Anfrage ab. Das Team der StaZ setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung“, erklärt Bayerle.

Übrigens: Auf den Kulturseiten der StaZ findet man außer der Kunstgalerie auch einen Blog mit Neuigkeiten aus der Szene

Die StaZ bietet Künstlern eine Plattform

Mittlerweile sind es fast 800 Kunstwerke, die in der Online-Galerie zu sehen sind. Ob Fotografie oder Skulptur, Zeichnung oder Gemälde, ob gegenständliches Selbstporträt oder abstrakte Formen – der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. „Wir wollten die enorme Reichweite der StaZ dazu nutzen, regionalen Künstlerinnen und Künstler in diese für sie schwierigen Zeiten eine Plattform zu bieten“, erklärt Paul Bayerle. „Für uns war und ist das eine Herzensangelegenheit und wir sind sehr froh, dass wir so viel Zuspruch sowohl aus der Kunstszene wie auch von unseren Leserinnen und Lesern erhalten haben.

Kontakt zur StaZ

· Telefon (0821) 5071301

· E-Mail kultur@staz.de