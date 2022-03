Save the Date: Rocketeer Festival am 11. Mai 2022

Die Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends findet heuer wieder als Präsenzveranstaltung im Kongress am Park statt. Neben Jochen Schweizer stehen noch weitere Top-Speaker:innen auf der Bühne.

Mit seiner Premiere im Jahr 2019 gelang dem Rocketeer Festival in Augsburg ein raketenmäßig rasanter Start – die Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends im Kongress am Park wurde ausschließlich in den höchsten Tönen gelobt. Dann kam Corona…

Doch was wären die Ausrichter:innen des Festivals, wenn sie nicht Innovationen aus dem Ärmel schütteln könnten: Das Präsenz-Festival wurde kurzerhand zur digitalen Innovation Week umfunktioniert und begeisterte 2021 über eine Woche lang mit innovativen Ideen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie den Menschen, die dahinter stecken.

Rocketeer Festival findet 2022 wieder im Kongress am Park statt

Für 2022 kann man sich schon mal den 11. Mai vormerken: An diesem Mittwoch findet das Festival endlich wieder in der viel gelobten Form als Vor-Ort-Veranstaltung im Augsburger Kongress am Park statt. Für die ganz frühen Vögel gibt es bereits jetzt die vergünstigten Early-Bird-Tickets zu kaufen. Für Studenten gibt es ermäßigte Karten.

2019 holte das Rocketeer Festival angesagte Speaker wie Frank Thelen (bekannt aus Die Höhle der Löwen), die Brüder Denis und Daniel Gibisch, Gründer von Little Lunch, oder Michael Brecht von der Innovation Factory auf die Bühne.

Eindrücke und Rückblicke auf das Rocketeer Festival 2019 gibt es hier auf Youtube.

Das sind die Speaker:innen beim Rocketeer Festival 2022

Auch bei der Neuauflage der Konferenz gibt sich die Crème de la crème der innovativen Gründer, Unternehmer und Blogger auf der Bühne das Mikrofon in die Hand. Die Speaker:innen 2022 sind:

Jochen Schweizer, Erlebnisexperte, Gründer, Unternehmer und Bestseller-Autor

Tijen Onaran, Unternehmerin und Autorin

Sascha Pallenberg, Chief Awareness Officer, Aware_The Platform

Céline Flores Willers, LinkedIn Top Voice und Gründerin The People Branding Company

Cathy Hummels und Andre Klan, Gründer Hye

Josef Brunner, Unternehmer und Founding Investor Relayr

Magdalena Rogl, Project Lead For Diversity & Inclusion bei Microsoft Deutschland

Wolfgang Wopperer, Co-Autor Product Field & Value Cube

Sebastian Herzog, Co-CEO Axel Springer HY GmbH

Sabrina Harper, Expertin für Innovation und Diversity

Denis und Daniel Gibisch, Gründer Litte Lunch

Dr. Stefan Brieschenk, COO Rocket Factory Augsburg AG

Jetzt günstigen Tickets fürs Rocketeer Festival sichern

Diese und weitere Referenten kann man am Mittwoch, 11. Mai, live im Kongress am Park in Augsburg hören. Vordenker:innen, Pionier:innen, Macher:innen – sie alle sind herzlich eingeladen, die energiegeladene Atmosphäre unter lauter Gleichgesinnten zu erleben. Im Eintrittspreis der Tickets sind Konferenz samt Rahmenprogramm, Getränke, Essen und Snacks sowie freier Eintritt zur After-Show-Party enthalten.

Nutzen Sie die Chance zum Networking mit den ganz Großen aus der Branche und sichern Sie sich schon jetzt ihre Eintrittskarte in die Zukunft. Je früher Sie zuschlagen, desto günstiger sind die Tickets. Studenten erhalten ermäßigten Eintritt.