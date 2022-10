Die beko GmbH aus Monheim führt die 4-Tage-Woche ein

Die beko GmbH aus Monheim will ab 2023 mit weniger Arbeitszeit mehr bewegen.

Wie wäre es, weniger Tage die Woche zu arbeiten, also mehr Freizeit zu haben, aber genauso viel Geld wie zuvor zu bekommen? Klingt in Zeiten von Energiekrise und Inflation unrealistisch? Nicht für die beko GmbH aus Monheim. Denn ab dem neuen Jahr heißt es bei dem Spezialisten für Kleb- und Dichtstoffe: „Weniger ist mehr!“ Und so führt die beko GmbH für ihre knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort in Monheim die 4-Tage-Woche ein.

4-Tage-Woche bei beko in Monheim

Klingt verrückt? „Ist es nicht“, erklärt Geschäftsführer Norbert Müller. „Wir sind unserer Zeit voraus und wollen mit der 4-Tage-Woche unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unsere Wertschätzung entgegenbringen.“ Unter dem Strich verspricht sich die beko-Geschäftsführung von der Maßnahme, die Servicequalität für die Mitarbeiter und die Kunden noch weiter zu erhöhen – getreu der Gleichung: Zufriedener Mitarbeiter ist gleich zufriedener Kunde.

Mehr Wertschätzung in schwierigen Zeiten

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen nicht nur einen zusätzlichen Tag pro Woche frei, sondern profitieren auch noch von einer geringeren Wochenarbeitszeit bei gleichbleibendem Gehalt. Es ist also eine indirekte Gehaltserhöhung, indem wir Arbeitszeit verkürzen“, erklärt Norbert Müller. Die Unternehmensführung teilte die Neuerung des Arbeitszeitmodells kürzlich auf einer Betriebsfeier mit und erntete durchweg positive Rückmeldungen. „Eine gelungene Überraschung!“, lautete der einheitliche Tenor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Alters freuen sich über den – ab Januar – zusätzlichen freien Tag pro Woche.

Starke Unternehmenskultur bei beko

Als junges und innovatives Unternehmen stärkt die beko GmbH somit ihren Ruf als attraktiver Arbeitgeber und lebt ihre Unternehmenskultur – die von den Schlagwörtern Offenheit, Zusammenhalt und Flexibilität geprägt ist – beispiellos vor. „Wir wollen die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern und erhoffen uns davon produktivere, gesündere und zufriedenere Mitarbeiter“, erklärt Müller. Ein zusätzlicher freier Tag pro Woche bietet eine leichtere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben und die Möglichkeit für ausgedehnte Wochenend-Urlaube oder die Option, in Ruhe einen Arztbesuch oder einen Behördengang zu erledigen. Mit der 4-Tage-Woche erhöht die beko GmbH nicht nur die Flexibilität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern steigert auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber in der Region und leistet einen wichtigen Beitrag zur Variabilität in der Arbeitswelt.

Bei der beko GmbH in Monheim wird das Arbeitszeitmodell der Zukunft schon jetzt zur Realität!