Die moderne Holzheizung: Sauber, ja! Aber notwendig?

Die Wärmewende ist in Deutschland nur mit Holzenergie möglich. Die Windhager Zentralheizung GmbH bietet Biomasse-Heizungen wie den Hackgutkessel BioWIN2 Pure. Was der kann?

Die Klimaziele der deutschen Bundesregierung sind stolz:

Den Anteil der erneuerbaren Energie am Bruttostromverbrauch bis 2030 um 65 Prozent erhöhen.

Die Treibhausgasemission gegenüber dem Jahr 1990 um 55 Prozent reduzieren.

Den Primärenergieverbrauch gegenüber dem Jahr 2008 bis 2050 um 50 Prozent senken.

Neue Heizungen gegen den Klimawandel

Um das zu schaffen, sollen die Treibhausgase aus Gebäuden bis ins Jahr 2030 erheblich reduziert werden. Dabei spielt der Umstieg auf erneuerbare Energien bei der Wärmegewinnung eine entscheidende Rolle. In Deutschland werden rund zwei Drittel der eingesparten CO2-Emissionen bei der Wärmeerzeugung durch moderne, automatisch betriebene, mit Holz und Pellets befeuerte Zentralheizungssysteme erbracht. Durch die beschleunigte Modernisierung von rund 12 Millionen veralteten Heizungsanlagen lassen sich rund 70 Prozent der bis 2030 benötigten CO2-Einsparung realisieren.

Pellets entstehen aus Resten bei der Holz- und Möbelproduktion. Sprich: aus Sägespäne und Verschnitt. Diese Holzabfälle zu nutzen, optimiert die komplette Wertschöpfungskette des wertvollen Rohstoffs. Für die Pelletproduktion muss in Deutschland kein einziger Baum gefällt werden. Im Gegenteil: Durch eine nachhaltige Forstwirtschaft wächst der Baumbestand seit vielen Jahren.

Pellets aus Holz sparen Teibhausgase

Pellets sparen 93,5 Prozent an Treibhausgasen gegenüber dem damit ersetzten fossilen Wärmemix ein. 4,1 Million Tonnen CO2 wurden durch Pelletsbefeuerung im Jahr 2021 eingespart. 2022 sollen es bereits 4,4 Million Tonnen sein.

Gerade einmal 0,3 Prozent der bundesweiten Feinstaubbelastung sind heute auf Pelletheizungen zurückzuführen (PM10; UBA 2020). Holzfeuerungen im Allgemeinen machen aktuell 8,2 Prozent der entstehenden Feinstaubemissionen aus. Den größten Anteil haben hier Einzelraumfeuerungen mit 6,5 Prozent – Tendenz sinkend.

Wirft man einen Blick auf die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, sieht man deutlich einen Rücklauf der Feinstaubmengen, der sich aufgrund der Stilllegungsfristen von Kaminöfen weiter fortsetzt. In der Bundesemissionsschutzverordnung ist die stufenweise Außerbetriebnahme von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen bereits geregelt.

Moderne Verbrennungstechnologien: Scheitholz- und Hackschnitzelkessel

Auch Scheitholz- und Hackschnitzelkessel sind heute dank ihrer modernen Verbrennungstechnologien so sauber, dass der Anteil der Feinstaubbelastung mit jeweils 0,6 und 0,8 Prozent im Gesamten marginal ist. Der Hackgutkessel BioWIN2 Pure der Windhager Zentralheizung GmbH verbrennt dank seiner patentierten Vergasertechnologie mit geringsten Staubemissionen an der Grenze des Messbaren.

Moderne und vom Staat geförderte Holzfeuerungen sind heute so sauber wie noch nie. Die gesetzlich vorgegebenen Staubgrenzwerte von 0,02 Gramm pro Kubikmeter Abluft werden vom Schornsteinfeger regelmäßig kontrolliert. Auch die gesetzlichen Mindestanforderungen bei der Förderung von Holzfeuerungen (BEG – Bundesförderung für effiziente Gebäude) sorgen hier mit einem Grenzwert von 0,015 Gramm pro Kubikmeter Abluft für Beschränkung. Eine Emission von nur 0,0025 Gramm pro Kubikmeter wird sogar durch einen Innovationsbonus gefördert.

Der BioWIN2 Pure von Windhager Zentralheizung

Der BioWIN2 Pure der Windhager Zentralheizung GmbH erreicht das. Hier dürfen sich Kundinnen und Kunden über fünf Prozent zusätzliche Förderung freuen. Zum Vergleich: Jede Pelletheizung spart also jährlich acht Tonnen CO2 ein. Dafür müssten drei Diesel-PKWs stillgelegt werden.

Holzenergie ist also ein Investment in die Zukunft der Wärmegewinnung. Die gesetzten Klimaziele sind nur mit der Umstellung auf erneuerbare Energien in der Wärmegewinnung zu erreichen. Biomasse ermöglicht eine nachhaltige und ökologische Nutzung des Rohstoffs Holz, wodurch die Ressourcen vollständig genutzt werden. Dazu ist Holz die neutralste Energieform zur Wärmeerzeugung – abgesehen von Sonnenenergie.

Die Windhager Zentralheizung GmbH bietet Biomasse-Heizungen, die mit Feinstaubwerten von unter 0,0025 Gramm pro Kubikmeter die Voraussetzungen zur Innovationsförderung erfüllen. Ein Beispiel ist der BioWIN2 Pure.

pm/paju