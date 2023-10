Die neue BMW 5er Reihe ist da – am 21.10. ist Premierentag bei BMW Joas

Am 21. Oktober ist Premierentag bei BMW Joas in Dillingen. Die neue BMW 5er Reihe wird vorgestellt – erstmals gibt es den BMW i5 als vollelektrische Business-Limousine, auch eine Hybrid-Version ist verfügbar

Fahrfreude der Zukunft: Die achte Generation der erfolgreichen BMW 5er Limousine ist mehr als außergewöhnlich. Dynamischer denn je, mit einer Fülle von Innovationen und erstmals auch vollelektrisch mit dem BMW i5. Die sportliche Business-Limousine gibt es mit dem BMW i5 jetzt erstmals als vollelektrisches Modell, mit Verbrennungsmotorisierung oder als Plug-in-Hybrid.

Der erste vollelektrische BMW i5 im Autohaus Joas – mit vielen Extras und sehr hoher Reichweite

Begeisternd, innovativ und komfortabel: Der erste vollelektrische BMW i5 setzt in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe. Die Business-Limousine beeindruckt mit einer E-Reichweite von 582 km (WLTP) und einer kraftvollen Fahrdynamik. Dank seiner intuitiven Konnektivität bietet er zudem ein neues Level an Fahrkomfort. Mit den umfangreichen Fahrerassistenzsystemen des Driving Assistant Professional und des Parking Assistant Professional ist der BMW i5 ein intelligenter Begleiter in jeder Fahrsituation. Mit dem erstmalig optional verfügbaren Autobahnassistenten und dem weltweit einzigartigen aktiven Spurwechsel per Blicksteuerung ermöglicht das Fahrzeug ein völlig neues automatisiertes Fahrerlebnis und perfektioniert die Interaktion zwischen Mensch und Automobil. So entspannend und inspirierend kann vollelektrisches Fahren sein - ob auf der Fahrt zum nächsten Business-Termin oder auf dem Weg in den Urlaub.

Aufregende Präsenz und tolles Design beim vollelektrischen BMW i5

Der neue BMW i5 definiert Kraft und Dynamik durch sein aufregendes Design mit einer modernen Front- und Heck-Ansicht: Die Motorhaube ist sportlich gestreckt, die Seiten-und Dachlinie dynamisch fließend wie bei einem Coupé. Die Front zieht mit scharf geschnittenen LED-Scheinwerfern und markanter BMW Niere die Blicke auf sich. Besonders bei Dunkelheit wird die auf Wunsch erhältliche BMW Niere ‘Iconic Glow’ zum Blickfang. Weißes Licht hebt die Konturen im Stand und während der Fahrt hervor. Die auf Wunsch bis 21“ erhältlichen Aerodynamikräder geben den eleganten Proportionen einen zusätzlich sportiven Touch.

Klares Design. Intelligenter Komfort. Zukunftsweisende Vernetzung. Der neue BMW i5 jetzt bei BMW Joas

Das neue Interieurdesign unterstreicht den Charakter des Fahrzeugs als dynamische Business-Limousine für das digitale Zeitalter. Eine schlanke Instrumententafel prägt das Interieur. Reduziert auf wesentliche Elemente, wirkt das Cockpit modern und lädt zur Interaktion ein. Das BMW Curved Display ist der Fixpunkt. Fast schwebend kombiniert es leichte Bedienung mit digitaler Vernetzung. Passend dazu ist der neue BMW i5 mit der jüngsten Generation des BMW Operating System 8.5 ausgestattet, deren Anzeigen- und Bediensystem mit smarten Features für eine noch engere Verbindung zwischen Fahrerin bzw. Fahrer und Automobil sorgt.

Visuell und funktional einzigartig ist die BMW Interaction Bar. Sie verläuft über die Instrumententafel bis in die Türen und steuert die Klimatisierung und weitere Funktionen über Tastflächen.

Das in jeder Hinsicht großzügige Raumgefühl wird durch das optionale, deutlich größere Panorama-Glasdach zusätzlich unterstützt. Die hochwertigen und präzise verarbeiteten Materialien sorgen für exklusiven Komfort im Innenraum. Das praktische Durchladesystem macht den neuen BMW i5 schließlich zu einer Limousine, die auch alltägliche Anforderungen pragmatisch löst.

Umfangreich und durchdacht: Mit dem neuen BMW i5 erwartet Sie bereits serienmäßig ein hohes Ausstattungsniveau. Häufig ausgewählte Sonderausstattungen wurden in den Serienumfang übernommen, wie beispielsweise die adaptiven LED-Scheinwerfer, der Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera oder der Driving Assistant inkl. Spurwechselwarnung. Optional lassen drei miteinander kombinierbare Ausstattungspakete sowie zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten keine Wünsche offen.

Intelligente Gelassenheit beim BMW i5 – jetzt kennenlernen beim Premierentag bei Autohaus Joas

Intuitiv und innovativ erleichtert der neue BMW i5 mit seinen mehr als 30 Assistenzfunktionen die tägliche Mobilität. Auch das Parken wird mit zukunftsweisender Technologie noch einfacher: Der serienmäßige Parking Assistant unterstützt zielgenau bei der Auswahl von Parkplätzen und übernimmt beim Ein- und Ausparken neben der Lenkung auch Beschleunigungs- und Bremsmanöver. Mit dem im optionalen Parking Assistant Professional enthaltenen BMW Manövrierassistenten können Park- und Rangiermanöver bis zu einer Länge von 200 Metern vom Fahrzeug selbstständig ausgeführt und von außen per Smartphone gesteuert werden.

Premierentag: Am Samstag, 21.Oktober, lädt BMW Joas von 9 bis 16 Uhr zum Premierentag ein. Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher ist dabei bestens gesorgt. Familie Joas und die Mitarbeiter des Autohaus Joas freuen sich auf viele Interessenten.

