Die neue Trachtenwelt bei Lechtaler

Inhabergeführt in der zweiten Generation steht Lechtaler Dirndl & Tracht mehr denn je für Qualität, Auswahl und guten Service.

Dort werden den Besuchern nicht nur die neuesten Kollektionen der besten Marken, sondern ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie, mit Biergarten, tollem Kinderspielplatz und zusätzlich einem Lagerverkauf von über 300 m2 geboten.

Edle, elegante Dirndl für die bevorstehende Hochzeit, oder junge, freche Dirndl und Lederhosen für alle Familienfeste – Sie haben die Wahl! In großer Auswahl erhält man bei Lechtaler auch Jacken, Janker, Trachtenanzüge und Westen, Strickjacken zur passenden Lederhose in kurz oder lang und viele Accessoires für ein perfektes Trachtenoutfit. Für die Kleinen gibt es Dirndl, Lederhosen und Jacken von Größe 74 bis 176. Das passende für die Kommunionfeier, Firmung oder ein Familienfest finden die Kunden in der Kindertrachtenabteilung.

Hier gibt's weitere Eindrücke:

8 Bilder Die neue Trachtenwelt bei Lechtaler

Nicht umsonst kommen Kunden aus ganz Bayern, denn mit jahrelanger Erfahrung berät das Lechtaler Team kompetent und mit genau dem richtigen Gespür für den individuellen Geschmack. Lechtaler hat für jeden genau die Trachtenmode, die wirklich zu ihm passt.

Lassen Sie sich von der neu gestalteten Trachtenwelt begeistern!