ANZEIGE

Dillingen leuchtet

Wenn in der Königstraße und Kapuzinerstraße in Dillingen die stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt, wird Einkaufen zum Erlebnis. Nachdem heuer kein Nikolaimarkt und auch kein Christkindelmarkt stattfinden kann, haben Stadt und Wirtschaftsvereinigung beschlossen, die Vorweihnachtszeit ein wenig früher einzuläuten. Alle Händler in der Innenstadt bieten bereits tolle Geschenkideen fürs Fest an. Wer noch nicht weiß, mit was er den Liebsten eine Freude machen möchte, kann sich hier wunderbar inspirieren und beraten lassen. Noch ist genügend Zeit, um in Ruhe und vor allem ohne Gedränge in den Straßen und Geschäften etwas Schönes und Passendes auszuwählen. Auf Wunsch wird jedes Geschenk schön verpackt .