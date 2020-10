Anzeige

Dillingen zieht an – trotz Corona

Ein Foto vom letzten Jahr. Heuer wird man zum Herbstmarkt in Dillingen Menschen sehen, die Masken tragen und Abstand halten. Aber trotz Pandemie: Dillingen zieht an! Die heimische Wirtschaft lädt ein zum gemütlichen Bummel und zur erfolgreichen Einkaufstour.

Der Marktsonntag in Dillingen am 11. Oktober findet unter besonderen Bedingungen statt. Stadt und Wirtschaftsvereinigung einigten sich auf ein umfangreiches Hygienekonzept.

Die Wirtschaftsvereinigung (WV) und die Stadt Dillingen haben in gemeinsamer Abstimmung entschieden, den traditionellen Herbstmarkt am 11. Oktober stattfinden zu lassen – wenn es das Infektionsgeschehen zu diesem Zeitpunkt zulässt.

Vorausgegangen war eine Umfrage der WV unter den Einzelhändlern in der Innenstadt. Dabei sprach sich eine große Mehrheit für die Abhaltung des traditionellen Marktes und damit auch für einen verkaufsoffenen Sonntag aus.

Das Wichtigste ist die Gesundheit

Oberbürgermeister Frank Kunz und WV-Vorsitzende Sylvia Stapfer betonen: „Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher steht an erster Stelle. Gleichzeitig ist es uns wichtig, den Händlern in diesem schwierigen Jahr ein Geschäft zu ermöglichen.“

Auch andere Städte veranstalten in diesen Tagen ihre traditionellen Märkte. So fand vor einigen Tagen ein Markt in Nördlingen statt, am 11. Oktober werden auch in Günzburg die Geschäfte öffnen.

Umfangreiches Hygienekonzept

Beim Marktsonntag in Dillingen soll ein umfangreiches Hygienekonzept für den öffentlichen Raum im Marktbereich umgesetzt werden. Für die Einhaltung der Maskenpflicht werden zahlreiche Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Sorge tragen.

Innerhalb der einzelnen Geschäfte müssen die Einzelhändler Gewähr für die Umsetzung der geltenden Infektionsschutzbestimmungen tragen.

Herbstlicher Einkaufsbummel

Nicht nur die Unternehmen dürfen sich auf den kommenden Marktsonntag freuen, vor allem die Kunden werden profitieren. Der Einzelhandel präsentiert die aktuellen Herbst-Trends in allen Bereichen, wie schicke Mode, Accessoires, Brillen oder Ausrüstung für die nächste Wanderung oder Radtour. Oder wie wäre es mit Leckereien für einen gemütlichen Herbsttag? Die ein oder andere Sonderaktion ist ebenfalls geplant, sodass man sogar noch richtig sparen kann.

Ausblick auf Christkindlesmarkt

Die Stadt teilt mit, dass die Erfahrungen vom zurückliegenden Häfelesmarkt Ende September und dem anstehenden Sonntagsmarkt am 11. Oktober auch in die Überlegungen zum Christkindlesmarkt einfließen werden. Ob und auf welche Weise dieser heuer stattfinden kann, ist noch nicht entschieden.

Weihnachten im Blick

Es lohnt sich zudem, sich jetzt schon über Weihnachtsgeschenke Gedanken zu machen. Der Herbstmarkt in Dillingen ist die ideale Gelegenheit, tolle Präsente zu finden.

DLG-Schecks der WV

Eine wunderbare Lösung sind die DLG-Schecks der teilnehmenden Unternehmen der Wirtschaftsvereinigung Dillingen. Der DLG-Scheck ist in über 100 Geschäften einlösbar und somit ein universelles Geschenk, dass garantiert für Freude sorgt.

Schließlich kann der oder die Beschenkte im Lieblingsgeschäft auf Einkaufstour gehen oder sich gezielt etwas Schönes gönnen. Dieses Geschenk passt einfach immer! Der Gutschein im Scheckformat ist in Zehn-Euro-Stückelungen erhältlich.

pm/herk