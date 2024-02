Dr. Jonas Bühler ist neuer Notar in Neu-Ulm

Der 32-jährige freut sich auf die neue Tätigkeit in bekannter Region. Er trat am 1. Februar die Nachfolge von Dr. Alexander Lutz in Sozietät mit Stefanie Weber an.

Neu-Ulm hat einen neuen Notar. Dr. Jonas Bühler ist seit dem 1. Februar 2024 der Nachfolger von Dr. Alexander Lutz. Für Bühler – dessen Großvater aus Neu-Ulm stammte – ist dies „eine Traumstelle“.

In Bayern gibt es rund 500 vom Justizministerium bestellte Notare. Insgesamt sechs davon üben ihr „öffentliches Amt“ in Neu-Ulm aus. Für eine Laufbahn als Notar hat sich Bühler entschieden, weil es ihm Freude bereite, durch gute Vertragsgestaltung und transparente Beratung unnötige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Das Amt übt Bühler in Sozietät mit Stefanie Weber aus, die hier bereits seit einem knappen Jahrzehnt als Notarin amtiert.

Bühler studierte Rechtswissenschaften in Bayreuth und absolvierte den juristischen Vorbereitungsdienst (Referendariat) in München. Nach hervorragend bestandener Zweiter Juristischer Staatsprüfung – welche Voraussetzung für den Zugang zum Notarberuf ist – promovierte er im Unternehmensrecht. Im Mai 2020 trat er als Notarassessor in den Dienst des Freistaats Bayern.

Wohlfühlgegend und beste Strukturen: Neu-Ulm

Warum er sich nach Stationen in Illertissen, Neustadt bei Coburg, Hengersberg und Würzburg für Neu-Ulm entschieden hat? Die – seit Juni letzten Jahres vierköpfige – Familie Bühler lebt seit vielen Jahren in der Region. „Ich mag die Gegend und die Menschen. Wir als Familie fühlen uns hier sehr wohl. Zudem finde ich hervorragende Strukturen und mit Stefanie Weber eine sehr sympathische und kompetente Kollegin vor“, so Bühler.

Als Notar komme er mit ganz unterschiedlichen Menschen jeden Alters zusammen, was Bühler besonders schätzt. So behalte man den Blick für die alltäglichen und praktischen Belange der Mandanten. Gerade bei emotionalen Themen wie einem Testament, einer Vorsorgevollmacht oder einer Scheidungsfolgenvereinbarung sei dies wichtig. Ein Notar müsse zudem darauf achten, von einem Nichtjuristen verstanden zu werden.

Dienstleistung spielt für ihn eine zentrale Rolle

„Ich freue mich sehr, wenn mir die Mandanten die Rückmeldung geben, dass ich den Inhalt gut erklärt habe und sie sich mit ihren Anliegen ernst genommen und wertgeschätzt fühlen“, so Bühler. Der Aspekt der Dienstleistung ist ihm insgesamt zentral. „Als unabhängiger Berater steht meine Tür für Bürger, Unternehmen und alle Körperschaften, insbesondere auch Gemeinden, offen“, erklärt Bühler.

Auf einen Blick: Notar Dr. Jonas Bühler

Kontakt:

Die Geschäftsstelle befindet sich weiterhin im Brückenhaus

(Insel 2, 89231 Neu-Ulm).

Telefon: 0731/974500

E-Mail: info@notare-weber-buehler.de

Öffnungszeiten:

Montag-Donnerstag:

08:00 bis 12:30 Uhr, 13:30 bis 17:00 Uhr

Freitag:

08:00 bis 12:30 Uhr, 13:30 bis 16:00 Uhr

Termine:

nach Vereinbarung.

Amtstag in Pfaffenhofen (Rathaus) jeden Donnerstagnachmittag.

Weitere Infos auf der Webseite: www.notare-weber-buehler.de