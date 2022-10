Eine Ausbildung bei den Ingolstädter Kommunalbetrieben

Die Ingolstädter Kommunalbetriebe bieten einen attraktiven Ausbildungsplatz zum Kraftfahrzeugmechatroniker für System- und Hochvolttechnik. Bewirb dich jetzt!

Für unsere vielfältigen Aufgaben in den Bereichen Wasserversorgung, Entwässerung, Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Winterdienst unterhalten wir einen umfangreichen Fuhrpark. Unsere Flotte fährt mit Hybrid- und Elektromotoren, Verbrennungsmotoren und künftig auch mit Brennstoffzellen und Wasserstoff. In unserer hauseigenen Werkstatt warten und reparieren wir neben PKWs auch LKWs und Sonderfahrzeuge. Hinzu kommen verschiedene Aufbauten, wie beispielsweise für Müllabfuhr, für Kanalspülungen oder für den Winterdienst, zu deren Ausstattung auch viel Elektronik gehört.

So sieht deine Ausbildung aus

Als Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d) mit Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik arbeitest du aktiv im Tagesgeschäft in unserer unternehmenseigenen Kfz-Werkstatt mit. Außerdem besuchst du im dualen System die Berufsschule. Während deiner 3,5-jährigen Ausbildungszeit durchläufst du alle Abteilungen unserer Werkstatt. Dabei lernst du den Umgang mit modernen Mess- und Prüfgeräten, stellst Fehler und Störungen fest und behebst die Ursachen. Du erfährst die komplexen Zusammenhänge der System- und Hochvolttechnik und wartest und reparierst die Fahrzeugelektronik. Neben den modernen E-Motoren arbeitest du aber auch an Verbrennungsmotoren, denn als Kraftfahrzeugmechatroniker kennst du dich in beiden Bereichen aus. Trotz aller Computertechnik werden auch mal deine Hände schmutzig, wenn du Öl oder Reifen wechselst oder mechanische Reparaturen durchführst. Außerdem ist deine Kraft beim Heben gefragt. Schließlich ist bei uns vom PKW über Schmalspurschlepper bis hin zum 15-Tonnen-Radlader alles dabei. Ausbildungsinhalte, die wir dir nicht im Unternehmen anbieten können, werden in überbetrieblichen Schulungen in Bildungszentren der Kfz-Innung München-Oberbayern vermittelt.

Unser Azubi berichtet

Ich mache derzeit eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei den Ingolstädter Kommunalbetrieben. In meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich mit einem umfangreichen Fuhrpark aus den Bereichen Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Müllabfuhr, Straßenreinigung und vieles mehr. Bei uns wird es nie langweilig, denn täglich steht die Wartung und Reparatur der verschiedenen Fahrzeuge und Aufbauten an. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man sich für das Thema interessiert. Zum Beispiel freue ich mich besonders darüber, dass ich mit unterschiedlichen Motoren, wie z.B. Elektro- und Verbrennungsmotoren, aber auch mit Wasserstoffmotoren in Kombination mit einer Brennstoffzelle, arbeiten kann. Bei uns sieht man auch den ganzen Betrieb, da ich während meiner Ausbildung regelmäßig die Abteilungen wechsele. Dadurch lerne ich alle Bereiche der Kfz-Mechatronik aus erster Hand kennen – außerdem bleibt die Arbeit so abwechslungsreich und spannend.

Das bietet dir die Ausbildung

Du erhältst einen Ausbildungsvertrag nach dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) mit einer monatlichen Bruttoausbildungsvergütung in Höhe von 1.068,26 Euro im ersten Lehrjahr. Ferner bekommst du zusätzliche Sozialleistungen, wie beispielsweise eine betrieblich finanzierte Altersvorsorge für eine spätere Zusatzrente. Eine Übernahme in eine Festanstellung können wir derzeit nicht garantieren. Weitere Pluspunkte sprechen für uns Kantine, Mitarbeiter-Events, Fahrradzuschuss, Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmaßnahmen, Betriebsarzt, Mitarbeiterrabatte, gute Verkehrsanbindung, Parkplatz.

Haben wir dich überzeugt?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung bis zum 30.11.2022 direkt über unser Bewerberportal. Weitere Fragen beantwortet dir gerne der Werkstattmeister Peter Metzger unter der Telefonnummer 0841/305-37 60. Bei Fragen zum Bewerbungsprozess hilft dir Christina Kufer unter Tel. 0841/305-34 05 weiter.

