Eine Schule, zwei Abschlüsse: Staatlich geprüfte Hotelbetriebswirte/-in und die Fachhochschulreife

Die Hotelfachschule Bad Wörishofen (kurz HOFA) bietet die Möglichkeit einer zweijährigen Weiterbildung in Vollzeit zum/zur „Staatlich geprüften Hotelbetriebswirt/-in“. Es werden keine Studiengebühren erhoben. Mit Bestehen der Abschlussprüfung wird zusätzlich die Berufsbezeichnung „Bachelor Professional in Wirtschaft“ verliehen.

Praxisorientierte Lehrpläne und Lehrkräfte

Die HOFA überzeugt durch praxisorientierte Lehrpläne und Lehrkräfte, die neben einer fundierten Ausbildung über ein großes Maß an Berufserfahrung verfügen. Die Schule hat moderne Klassen- und Seminarräume, so dass kompetent und aktuell unterrichtet werden kann. Unsere Absolventen haben beste Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung in Hotellerie und Gastronomie, Tourismus oder auch zur Neuorientierung.

Parallel zur Weiterbildung kann durch erfolgreiche Teilnahme an der schriftlichen Ergänzungsprüfung Englisch die fachgebundene Fachhochschulreife und bei zusätzlicher, erfolgreicher Belegung der Wahlfächer Mathematik und Naturwissenschaftliche Grundlagen, die allgemeine Fachhochschulreife erworben werden.

Der Abschluss als Startschuss zum Bachelor

Der Abschluss an der HOFA dient ebenso als Grundlage für ein Bachelor Studium, welches in einer verkürzten Zeit, z.B. unter Anrechnung von bis zu drei Semestern an der Partner-Hochschule Kempten oder der SRH-Fernhochschule Riedlingen bzw. innerhalb von eineinhalb Jahren an der Stenden University (Niederlande), absolviert werden kann.

Foto: Hotelfachschule Bad Wörishofen

Viele verschiedene Berufsmöglichkeiten

Mit der Qualifikation „Staatlich geprüfte/r Hotelbetriebswirt/-in, (Bachelor Professional in Wirtschaft)“ erwerben Absolventinnen und Absolventen beste Chancen auf eine Vielzahl von interessanten Positionen im In- und Ausland, z. B. im mittleren bis gehobenen Management der Hotellerie/Gastronomie und in anderen Branchen, sowie das notwendige Rüstzeug für Ihren erfolgreichen Weg in die Selbstständigkeit.

Berufserfahrung ist der Schlüssel

Voraussetzung für die Aufnahme an der HOFA ist eine Ausbildung im Hotel- oder Gastgewerbe oder einem artverwandten Beruf, außerdem mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung oder alternativ, ohne anerkannte Berufsausbildung, mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung.

