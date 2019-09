Anzeige

„Einrichtungen Max Fürsich“ in Neuburg

Das Einrichtungshaus mit Stil

„Einrichtungen Max Fürsich“ ist seit 68 Jahren in Neuburg eine feste Adresse für stilvolles Ambiente und handwerkliche Klasse. Vom Vater ursprünglich als reiner Handwerksbetrieb mit Polsterei und Näherei gegründet, wurde in den Siebziger Jahren der Betrieb mit der Eröffnung eines Geschäftshauses in der Monheimer Straße erweitert.

Möbelgeschäft mit breitgefächerter Auswahl

Auf einer Verkaufsfläche von ca. 200 m² präsentiert Michael Fürsich eine große Auswahl für die Inneneinrichtung: Polstermöbel, Möbel aus Glas und Plexiglas, Schränke, Stühle und Tische, moderne Lampen und attraktive Accessoires. Anhand von Musterstücken erhält man einen ersten Eindruck des Produkts, seiner Verarbeitung und Qualität. Im Sommer steht eine große Auswahl an hochwertigen Sonnenschirmen, Gartenmöbeln und Beschattungen aller Arten für den Innenbereich bereit, in den anstehenden Wintermonaten finden sich im Geschäft zusätzlich viele schöne und geschmackvolle Geschenkideen verteilt: glänzende Silberschalen, Kerzenleuchter, Windlichter als Blickfänge oder Seidenkissen, feine weiche Woll- und Kashmirdecken für das persönliche Wohlgefühl.

Stilvoll und wertbeständig

Im Einrichtungshaus findet der Kunde bei Michael Fürsich Produkte der ostwestfälischen Firmen „Bielefelder Werkstätten“, „Cor“ und „Interlübke“, von „Kröncke Design“ aus München, des Schweizer Ledermöbelhersteller „De Sede“, „Lambert“ oder „Weishäupl“ – alles Produkte, die Erprobtes mit frischen Designideen kombinieren und auf klare Linien und Langlebigkeit setzen.

Raumausstattung in allen Preislagen

Raumausstattermeister Michael Fürsich überzeugt seine Kunden seit Jahren mit einer klaren Vorstellung für elegante Raumgestaltung, erarbeitet gemeinsam mit ihnen passende Konzepte und ist durch seine langjährige berufliche Erfahrung kompetenter Ansprechpartner in allen Einrichtungsbelangen. Er schöpft aus seinem reichen Fundus an Branchenkenntnissen und arbeitet mit vielen verschiedenen Möbelherstellern und Stofflieferanten in allen Preislagen zusammen. So findet der Kunde im Ladengeschäft eine Stoffauswahl der Firmen „Sahco“, „Creation Baumann“, „Jab“, „Kvadrat“ oder „Art&Decor“ aber auch Teppiche der Firmen Tisca, Kinnasand, jab und Chivasso sowie Garderoben der Marke Schönbuch. Die kompetente Fachberatung vor Ort ist selbstverständlich.

Werkstatt vor Ort

Vom Küchenstuhl bis zur Couchgarnitur – wer Polstermöbel aufzuarbeiten oder zu restaurieren hat bzw. Neuanfertigungen nach Maß braucht, ist in dem Traditionsunternehmen ebenfalls an der richtigen Adresse. Der eigene Werkstattbetrieb läuft parallel zum Einrichtungshaus. Dem Kunden bieten sich so ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten – alles aus einer Hand.

Internetpräsenz

Wer sich vorab ein Bild von dem Leistungsspektrum von Michael Fürsich machen möchte, dem sei die firmeneigene Internetseite empfohlen. Unter der Internet-Adresse www.fuersich-neuburg.de. findet man eine Vielzahl der Firmen und Produkte und kann über Links bequem und direkt auf die Lieferanten zugreifen.

Einrichtungen Max Fürsich

Inhaber Michael Fürsich Monheimer Straße 2 86633 Neuburg an der Donau Telefon 08431/23 88 www.fuersich-neuburg.de

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 9.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag 9.00 – 12.0 Uhr

Leistungen Raumausstattung

Polstern von Sofas, Sessel – Restaurierung oder Neuanfertigung –

Anfertigen von Hussen, hochwertigen Gartenpolstern – Anfertigen von Vorhängen, Raffrollos, Wellenvorhängen – Lieferung und Montage von Jalousien, Rollos, Plissees

Leistungen Möbelgeschäft

Polstermöbel, Sessel, Schränke, Sideboards, Möbel aus Glas und Plexiglas, Lampen, Teppiche, Accessoires

Text: angu, uh