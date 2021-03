Empfehlungsmarketing mit Firmen.tv aus Freilassing

Erfolgreiches Empfehlungsmarketing mit Firmen.tv aus Freilassing für Handwerker und Dienstleister mit Auszeichnung

Die Marktpräsenz – sowohl online als auch offline – trägt wesentlich zum Erfolg bei. Der Sprung in die digitale Welt steht bevor? Um wirkungsvolle Sichtbarkeit und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit im deutschsprachigen Raum zu erzielen, gibt es FirmenTV.

Steigern Sie die Chance, Ihre Ziele einfach und schnell zu erreichen. Unsere Profis im Bereich Empfehlungsmarketing werden Sie dahingehend gerne unterstützen!

Was ist Empfehlungsmarketing?

Sie kennen das ja: läuft etwas gut, erzählt das niemand weiter. Läuft etwas schlecht, erfahren es viele, und zwar im Verhältnis 1:10. Mit dem Internet und der damit verbundenen Reichweite hat sich dieses Verhältnis vervielfacht. Empfehlungsmarketing bedeutet, dass zufriedene Kunden für Sie Marketing und Werbung machen und Sie weiterempfehlen. Damit dieser Vorgang funktioniert, brauchen Sie auch einen durchdachten Auftritt im Internet. Genau diesen existenzbedeutenden Vorgang können Sie mit uns einfach und systematisch professionalisieren.

Profitieren von Erfahrungen

FirmenTV (in Kooperation mit der Handelsblatt Media Group) ist eine Online-Redaktion und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten regionalen Unternehmen in Deutschland zu identifizieren. Die Marke Firmen.tv mit Sitz in Freilassing ist Teil der FirmenABC Marketing GmbH – seit 2007 eine der führenden Empfehlungsmarketing-Agenturen im deutschsprachigen Raum. Somit hat Firmen.TV Erfahrungen in der Vermarktung von KMU. Sie können Sie sich sicher sein: wir wissen, wie man erfolgreich wird und auch bleibt. Deshalb begleiten wir kleine und mittelständische Unternehmen auf dem Weg zum digitalen Erfolg.

Immer mit dem Ziel: eine wirkungsvolle Sichtbarkeit und eine nachhaltige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen. Die von uns ausgezeichneten Unternehmen erhalten die Möglichkeit, von vielen Vorteilen und Chancen zu profitieren.

Was sind die Vorteile von Empfehlungsmarketing mit Firmen.TV?

Um Kunden außerhalb von Bestandskunden und Stammkunden zu erreichen, braucht es mediale Präsenz, die nachhaltig und individuell auf das Unternehmen abgestimmt ist. Starke Marken ziehen Menschen magisch an, denn sie schaffen Vertrauen. Und: Vertrauen von Kunden ist das höchste Gut von Unternehmen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Ein Unternehmen, welches von Firmen.TV ausgezeichnet und empfohlen wird, hat nicht nur die Kriterien der Redaktion erfüllt, sondern kann davon auch in vielfacher Hinsicht profitieren:

Alleinstellungsmerkmal – durch die Auszeichnung

Professionelles Empfehlungs-Marketing

Steigerung der Marktpräsenz

Empfehlung auf dem Firmen.TV Portal

Image-Stärkung

Gewinn umsatzstarker Neukunden

Nutzung der Auszeichnung für eigene Marketingzwecke

Potenzielle Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen

Wie funktioniert das Aufnahme-Prozedere?

Die Firmen.TV Redaktion arbeitet am Puls der Zeit. Sie führt jährlich mehr als 10.000 Interviews und kann so die Unternehmen ausfindig machen, welche die anspruchsvollen Kriterien erfüllen. Infolgedessen erhalten die ausgewählten Dienstleister und Firmen die beliebte Auszeichnung. Eine limitierte Chance als Top-Unternehmen in der Region von Firmen.TV ausgezeichnet und empfohlen zu werden, hebt von der Konkurrenz ab: Potenzielle Kunden können auf den ersten Blick erkennen, welches Unternehmen sich bereits erfolgreich am Markt bewährt hat.

Sie werden empfohlen oder melden sich bei unserer Redaktion. In beiden Fällen rufen wir Sie innerhalb von 36 Stunden an. Es findet ein Termin bei Ihnen vor Ort statt (Dauer ca. 1 Stunde). Durch Vorrecherche und unsere festgelegten Aufnahmekriterien entscheiden wir in vielen Fällen bereits vor Ort, ob und in welcher Form wir Sie auszeichnen und empfehlen können.

Der Termin ist natürlich unverbindlich. Wir können ja erst nach dem Gespräch sagen, ob Ihr Unternehmen eine Chance hat, Partner zu werden. Wenn wir Ihr Unternehmen als empfehlenswert bewerten, dann wollen wir Sie auch haben, weil wir genau wissen, dass Sie dadurch profitieren können. Nur im Falle einer WIN-WIN-SITUATION entsteht eine Partnerschaft.

Firmen.TV zeichnet seriöse Unternehmen aus

Nur mal angenommen, wir entscheiden uns für Sie und zeichnen Ihr Unternehmen als Top-Unternehmen aus: In diesem Fall erhalten Sie von uns ein einzigartiges Gesamtpaket und somit wertvolle Unterstützung, um Ihre Ziele optimal zu erreichen.

Denn Firmen.TV begleitet den Firmenauftritt crossmedial. Das heißt: Für die Kommunikation wird auf verschiedene Medienkanäle zurückgegriffen. Die Inhalte werden perfekt aufeinander abgestimmt und im Zusammenspiel der verschiedenen Kommunikationswege präsentiert. Neben der Listung ausgezeichneter und empfehlenswerter Unternehmen legt Firmen.TV einen Schwerpunkt auf zeitgemäßes und innovatives Marketing.

Die Vorteile für Konsumenten

Als Konsument können Sie die besten Adressen der Region ausfindig machen. Empfehlenswerte Unternehmen aus allen Branchen werden bei Firmen.TV gelistet, gesucht und gefunden.