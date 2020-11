ANZEIGE

Entspannt und mit Abstand: Längere Öffnungszeiten am Freitag

Um in der Vorweihnachtszeit trotz Pandemie einen sicheren und möglichst unbeschwerten Einkauf in den örtlichen Geschäften zu ermöglichen, hat sich ei-ne große Mehrheit der WV-Mitglieder in einer Umfrage dafür ausgesprochen, die Geschäfte an Freitagabenden bis 20 Uhr zu öffnen. Dies soll am Freitag, 27. November, das erste Mal der Fall sein. Von Seiten der Stadt wird dieser „Adventliche Einkaufsabend“ durch ein Lichtkonzept unterstützt. Bis Weihnachten werden immer wieder andere Dillinger Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt angestrahlt und laden zum Schlendern ein. Hinzu kommt die LED-Weihnachtsbeleuchtung: Diese wurde vor einigen Jahren vom Verein „Image Plus“ angeschafft und wird heuer von den Stadtwerken bereits zwei Wochen früher in Betrieb genommen, um zusätzlich Atmosphäre in der Innenstadt zu schaffen. pm