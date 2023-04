Erfolg mit Innovation: Schuster Maschinenbau erhält TOP 100-Siegel

Schuster Maschinenbau hat seine Innovations-Qualitäten unter Beweis gestellt und wurde mit dem TOP 100-Siegel 2023, der wichtigsten Auszeichnung für mittelständische Unternehmen in Deutschland, ausgezeichnet.

Das Unternehmen aus Denklingen überzeugte die Jury durch seine besondere Innovationskraft, die fest in der Firmenphilosophie verankert ist. „Innovationgeist ist für uns nichts künstlich Aufgesetztes, sondern Teil unserer natürlichen Schuster DNA. Deshalb streben wir – getreu unserem Claim Move the Standard – jeden Tag danach, den Status Quo der Metallverarbeitung auf ein neues Level zu heben“, so Jürgen Dommer, Geschäftsführer bei Schuster. „Wir freuen uns, dass die Top 100 Auszeichnung dieses Engagement widerspiegelt.“

Der Top 100-Innovator-Wettbewerb basiert auf einem unabhängigen Auswahlverfahren, das Mittelständler anhand von mehr als 100 Kriterien prüft. Seit 1993 vergibt compamedia das Top 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Prof. Dr. Nikolaus Franke, Innovationforscher und wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs, fasst zusammen: „Dominieren Routinen und Gewohnheiten oder aber ist das Unternehmen in der Lage, Bestehendes zu hinterfragen, kreativ und neu zu denken und erfolgreich am Markt durchzusetzen? Wir analysieren diese Fähigkeit anhand von mehr als 100 Prüfkriterien.“

In der 30. Auflage des renommierten Innovationswettbewerbs hat Schuster seine Innovationsqualitäten in den Bereichen Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation bewiesen – und sich damit unter insgesamt 550 Bewerbungen durchgesetzt.

Der Grundsatz „das haben wir immer schon so gemacht“ gilt bei Schuster Maschinenbau nicht. Hier werden stets die Grenzen des Machbaren verschoben und mit jeder neuen Lösung der gelernte Standard neu definiert – seit über 40 Jahren. Schuster wurde 1989 als Sonderbauunternehmen gegründet, das seit jeher für seine innovativen Produktlösungen bekannt ist. Dabei steht das Unternehmen seinen Kunden nicht nur als zuverlässiger Lieferant zur Seite, sondern auch als strategischer Partner: „Wir arbeiten stets sehr stark daran, unsere Kunden voranzubringen, indem wir über den reinen Bearbeitungsprozess der Werkzeugmaschinen hinausblicken, um für die Kunden die individuell optimale Zukunftslösung anzubieten“, erklärt Christian Steidle, ebenfalls Geschäftsführer.

Am 23. Juni kommen alle Top-Innovatoren des Jahres 2023 zur Preisverleihung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in Augsburg zusammen. Der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar wird den Gewinnern vor Ort persönlich den TOP 100-Award überreichen.

Mehr zum TOP-Innovator aus Denklingen unter: www.schuster-maschinenbau.de