Erfolg seit 20 Jahren

SGH Holzbau GmbH in Oberglauheim feiert Firmengeburtstag. Die Familie Schadl hält zusammen.

Von Bianca Herker

„Wir haben die Firma aus dem Nichts aufgebaut,“ erzählen Günter und Sandra Schadl von den Anfängen der SGH Holzbau GmbH in Oberglauheim. Vor 20 Jahren, genau zum Millennium, wagte Günter Schadl den Schritt in die Selbstständigkeit. Davor, im Jahr 1998, erhielt er den Meistertitel. Das neue Jahrtausend fing gut an!

2002 Umzug in die Schwennenbacher Straße 3

Das erste Büro war noch in der kleinen Wohnung des Paares, ehe sie im Jahr 2002 den jetzigen Standort an der Schwennenbacher Straße 3 im Ortskern sanierten und ausbauten. „Das war früher der Kuhstall und der Heuboden. Wir mussten erst einmal einige Ballen Heu entfernen, bevor es mit den Bauarbeiten losgehen konnte“, erinnert sich Günter Schadl.

Im Einsatz für private und gewerbliche Bauherren

Einer der ersten Aufträge ging gleich nach Holland. Noch heute ist das Team der SGH Holzbau nicht nur im Landkreis für private und gewerbliche Bauherren im Einsatz, sondern ebenso überregional, vor allem in München, stark gefragt.

Aktuell arbeitet das Schadl-Team an einer Großbaustelle mit 1500 Quadratmetern Dachfläche.

Ein starkes Team und eine Familie, die zusammenhält

Das Schadl-Team besteht aus 13 Mitarbeitern, davon sind zwei Lehrlinge, die ihre Ausbildung erst vor wenigen Tagen, am 1. September, begonnen haben. Unterstützt werden Günter und Sandra Schadl von Bruder Oswald Schadl sowie von den Eltern Kaspar und Dorothea Schadl.

Sandra Schadl betont: „Unsere Familie war uns von Anfang an eine großartige Hilfe und unterstützt uns seither tatkräftig. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft.“

Dorothea und Kaspar Schadl helfen mit

Dorothea Schadl ist die gute Seele der Firma, hilft wo Not am Mann ist und sorgt für die Stärkung der Mannschaft mit einer deftigen Brotzeit und Kaffee. Von der langjährigen Erfahrung von Kaspar Schadl profitiert das gesamte Team, vor allem die Jungen lernen viel vom erfahrenen Zimmermann.

Dank an Geschäftspartner und Team

Günter und Sandra Schadl bedanken sich im Zuge des Jubiläums besonders bei ihren Geschäftspartnern für die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit. Ebenso gilt ein großes Dankeschön ihrem Team für den Zusammenhalt, denn, wie Günter Schadl mit einem Augenzwinkern betont: „Wir sind ein guter Haufen!“