ANZEIGE

Erfolgsfaktor „Sprachen“: Zünden Sie die nächste Karriere-Stufe

Wer mehrere Sprachen spricht und versteht, erschließt sich neue Welten und gestaltet sein berufliches Portfolio attraktiver

Heutzutage ist es fast schon normal, dass man in seiner Freizeit mehrsprachig unterwegs ist. Nicht nur die Lieblingsmusik, auch die youtube-Seiten oder die Bücher bzw. Magazine zu den persönlichen Hobbies erscheinen in anderen Sprachen.

Die Vision, dass mehr als eine Sprache den eigenen Horizont erweitert, hat den österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein im 20. Jahrhundert bei seinen Studien intensiv beschäftigt. Damals war die Zweisprachigkeit eher die Ausnahme.

Mehr als die Hälfte versteht mindestens zwei Sprachen

Heutige Schätzungen gehen davon aus, dass die Hälfte der Weltbevölkerung zweisprachig agiert. Rund 3,5 Milliarden Menschen weltweit sind jeden Tag mit mehr als einer Sprache unterwegs. Was sind die Vorteile, die sich aus dieser Konstellation und dieser Fähigkeit ergeben?

In Zeiten von Alzheimer oder Demenz setzt man auf die Zunahme der kognitiven Verarbeitung, die mit einer Mehrsprachigkeit ebenso einhergehen wie mit dem Spielen eines Musikinstruments. Aber neben der Fähigkeit, sich besser zu konzentrieren und das Multitasking zu pflegen, sind es auch die „soft skills“, die beeindrucken.

Wer mehrere Sprachen spricht, fühlt sich in ihnen auch leichter heimisch.

Nicht nur bei der eigenen Lieblingsmusik, auch in der Lesekultur oder beim Kinobesuch gilt: Das „ursprüngliche Werk“ kennenzulernen, eröffnet neue Horizonte.

Ganz nebenbei entsteht über die Neugierde eine Unbefangenheit, die auch im professionellen Miteinander dazu führt, dass man sich im „zweisprachigen Umgang“ öffnet. An die Stelle der Unsicherheit, wie man eine geschäftliche Verhandlung meistern könnte, tritt Zutrauen und die Freude am Dialog in einer anderen Sprache. Beides kommt in Business-Situationen sehr gut an.

Mehrsprachigkeit eröffnet ganz andere berufliche Chancen

Nicht nur auf privaten Reisen spürt man: Wer sich leichter verständlich machen kann, wird auch aufgeschlossener für Sprachen, die er oder sie noch gar nicht kennt. Man traut sich mehr zu – und erweitert in ganz entspannter Atmosphäre seine Kenntnisse in Wortschatz und Grammatik.

Diese Offenheit für alltägliche Situationen im privaten Leben lassen sich auch auf den Geschäftsalltag übertragen. Und mit diesem Schatz im Gepäck macht man sich für potenzielle Arbeitgeber sehr attraktiv. Ganz besonders, wenn man eine Fremdsprache fließend beherrscht.

Wer Sprachen versteht, kann auch fremde Texte besser bewerten bzw. sie auf ihren Inhalt überprüfen

Wie oft kommt es im geschäftlichen Alltag vor, dass man eine Präsentation vorbereitet und übersetzte Texte einarbeitet. Wer in dieser Situation den Inhalt nachvollziehen und auf seine Vollständigkeit überprüfen kann, beweist sich als verantwortungsvoller und engagierter Teamkollege.

Nicht nur das Verhandlungsergebnis muss stimmen, sondern auch die Chemie

Wenn ein Unternehmen global unterwegs ist, sind geschäftliche Meetings ebenso an der Tagesordnung wie ein gemeinsames Essen, eventuelle Freizeitaktivitäten oder ein gemeinsamer Ausflug mit Freunden oder auch Kollegen.

Auch hier kommt die Mehrsprachigkeit beim Gegenüber sehr gut an. Denn wer sich über das Essen und Trinken, besondere Spezialitäten im Gastland, die kulturelle Szene, die Musik, die Kunst oder interessante Urlaubsziele austauschen kann, signalisiert dem Gegenüber aufrichtiges Interesse, das den Erfolg beflügelt.

Text: Alex Fitzek