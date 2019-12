Anzeige

Erlebnis-Shoppen zwischen den Jahren

Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service bei Ihren Fachhändlern vor Ort

Der starke Fachhandel in Neuburg hat in der hinter uns liegenden Adventszeit auch heuer wieder einen großen großer Beitrag in unserer Heimatstadt geleistet. Er bereicherte die vorweihnachtliche Gemeinschaftsleistung der Ehrenamtlichen, der Organisatoren und der Aussteller. Was wären der Sternderlpass, der Krippenweg und die Neuburger Sozialverlosung ohne das Engagement unserer engagierten Fachhändler vor Ort.

Mit dem Fachhandel durchs Jahr

Doch damit nicht genug: Während des ganzen Jahres bildeten die bewährten Qualitäten unseres Fachhandels – die umfassende persönliche Beratung, die vielen kleinen „Zuckerl“ im Service wie die kostenlose Geschenkverpackung oder eine kleine Stärkung mit Kaffee oder Getränken im Geschäft sowie das faire Preis-Leistungs-Verhältnis – die Bühne für die „Einkaufs- und Erlebnisstadt“ Neuburg.

Und jetzt nach den Feiertagen geben die Fachhändler in Neuburg und Umgebung noch einmal richtig Gas für ihre Kunden. Nutzen Sie die Tage bis zum Jahresende und lassen Sie sich von den Angeboten der Fachhändler vor Ort überraschen. Denn seitdem es keinen allgemeinen Winterschlussverkauf mehr gibt, bieten manche Geschäfte bereits jetzt Winterschnäppchen zu reduzierten Preisen an. Da heißt es „eiskalt“ zuschlagen!

Umtausch? Aber sicher!

Die Farbe der neuen Lampe „beißt“ sich mit Ihrer Wohnzimmereinrichtung und die Küchenmaschine hatten Sie sich bereits selbst zum Geschenk gemacht?

Es gibt viele Gründe, ein Weihnachtsgeschenk umzutauschen. Wie gut, wenn Ihre Freunde, Bekannten oder Verwandten das Geschenk beim Fachhandel vor Ort erworben hatten. Hier finden Sie nämlich die fachkundige Beratung und den kompetenten Service, die Ihren Umtausch zu einem zweiten Geschenkerlebnis werden lassen.

Attraktive Angebote

Ob beim Handwerk, im Gesundheitsbereich, bei allen Wünschen rund um regionale Lebensmittel oder im Einzelhandel: Hier ist das persönliche Engagement bei der Beratung und anderen Serviceleistungen neben der hervorragenden Produkt-Qualität ein großer Pluspunkt.

Um eine Leistung zu erhalten, die zum fairen Preis angeboten auch anspruchsvolle Wünsche erfüllt, braucht man weder in die Großstadt zu fahren noch im Internet zu kaufen. Hier, direkt vor Ort, bieten meist inhabergeführte Unternehmen einen attraktiven Branchenmix.

Einfach guter Service

Auf die individuelle Situation des Kunden einzugehen, ist Ziel einer umfassenden Beratung, wie sie nur der Fachhändler geben kann. Gepaart mit Dienstleistungen wie einer Frei-Haus-Lieferung, einer liebevollen Geschenk-Verpackung oder einem unkomplizierten Reparaturservice gelingt es vielen Unternehmern vor Ort noch zusätzlich, ihre Kunden zu begeistern.

Individuell und ganz persönlich

Man kennt sich und man schätzt sich: Wer beim Fachhändler vor Ort kauft, fühlt sich gut beraten. Das Individuelle ist ausschlaggebend bei der Erfüllung von Wünschen, die das Leben lebenswert machen.

Maßgeschneidert und nicht von der Stange: Der persönliche Einsatz des Fachhändlers bei Fragen rund ums Wohnen, bei der Gesundheitsvorsorge und der bewussten Ernährung schafft eine Basis des Vertrauens.

Der Kunde ist König

Die mittelständischen Unternehmen in Neuburg und Umgebung, wissen, worauf es ankommt: Die Zeit, die sie in die ausführliche Beratung investieren, um aufgrund ihrer Erfahrung und ihrem Gespür für die Kundenwünsche Einzigartiges zu realisieren, ist gut investiert.

Den Kunden absolut zufriedenzustellen, hat höchste Priorität: Ob bei der Planung des ganz persönlichen Lebenstraums – zum Beispiel bei der Gestaltung des eigenen Zuhauses – oder dem Begleiten durch unterschiedliche Lebensphasen wie auf dem gesundheitlichen Sektor, bei der gemeinsamen Suche nach optimalen Lösungen im Bereich Elektro oder Sanitär sowie bei der Qualität der Lebensmittel.

Text: af