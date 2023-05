Extralanges Einkaufswochenende mit Marktsonntag bei SEGMÜLLER in Friedberg

Das SEGMÜLLER Einrichtungshaus in Friedberg bietet über das gesamte Wochenende von Brückentag bis zum verkaufsoffenen Sonntag zahlreiche Erlebnisse für Groß & Klein. Von Freitag, den 19. bis Sonntag, den 21. Mai findet ein buntes Aktionsprogramm im Innen- und Außenbereich des Einrichtungshauses statt – das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie!

Riesiges Hüpfburgenland für die kleinen Besucher



Ein absolutes Highlight für alle Kinder: das riesige Hüpfburgenland! Auf insgesamt acht riesigen Hüpfburgen, Parcours und Riesenrutschen sind Spiel und Spaß garantiert. Ob wilder Westen, Prinzessinnenschloss oder Ritterfestung – in unterschiedlichsten Themenwelten sind fantasievollen Abenteuern keine Grenzen gesetzt! Auf die kleinsten Gäste wartet außerdem ein hübsches, nostalgisches Karussell. Der Eintritt für alle Attraktionen ist wie immer kostenlos!

Im gemütlichen Biergarten nebenan finden alle Eltern und Großeltern in der Zwischenzeit ein ruhiges Plätzchen zum Entspannen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: So gibt es an diesem Vatertags-Wochenende die herzhafte Steaksemmel zum sensationell günstigen Preis von nur 2,90 € und zur leckeren Erfrischung ein „Himbi“-Eis am Stiel für nur 1,00 €.



Marktsonntag in Friedberg – verkaufsoffen bei SEGMÜLLER



Zusätzlich zum Aktionsprogramm auf dem Außengelände lädt das Friedberger Einrichtungshaus anlässlich des Marksonntags zum ausgiebigen Shoppen und Bummeln ein. Am 21. Mai öffnet SEGMÜLLER von 11 bis 17 Uhr seine Türen – Beratung und Verkauf starten ab 12 Uhr.

In der Hauptniederlassung des familiengeführten Möbelhändlers erwartet die Kundinnen und Kunden auf 4 Etagen und über 49.000 m² das volle Angebot rund ums Wohnen – mit mehr als 30 attraktiv gestalteten Fachabteilungen sowie exklusiven gastronomischen Einrichtungen. Eine Vielzahl an inspirierend inszenierten Wohnideen unterschiedlicher Stile und Preissegmente bieten hierbei für jeden Geschmack und jede Lebenssituation die passende Einrichtungslösung. Im SEGMÜLLER Onlineshop lässt sich zudem bereits vor dem Besuch im umfangreichen Sortiment stöbern.





Zahlreiche Highlights für ein gelungenes Einkaufserlebnis



Bereits ab Freitag sind zahlreiche renommierte Hersteller direkt vor Ort im Einrichtungshaus vertreten und präsentieren in interessanten und wissenswerten Vorführungen hautnah neueste Produktattraktionen. In der SEGMÜLLER Showküche können Besucherinnen und Besucher eine spannende Kochshow mit einem Profikoch erleben und dabei die neuesten Küchengeräte des Herstellers SAMSUNG bestaunen. Alle Kaffeefans sind außerdem herzlich zur exklusiven JURA-Vorführung eingeladen, bei der die neuesten Technologien und Zubereitungsmethoden des beliebten Heißgetränks im Mittelpunkt stehen.

Auf dem Außengelände machen gekonnte Grillmeister namhafter Hersteller, wie Weber und Big Green Egg, mit leckeren Rezepten sowie Tipps & Tricks die Kunst des Outdoor-Kochens erlebbar.

Bei der großen Stickaktion von Vossen besteht die einmalige Gelegenheit, die hochwertigen Frottierwaren des Markenherstellers mit individuellen Schriftzügen oder Namen zu personalisieren und dem heimischen Badezimmer somit liebevolle Details zu verleihen.



SEGMÜLLER lädt herzlich ein!



Die perfekte Mischung aus Shoppingerlebnis und Familienausflug – beim großen Eventwochenende bei SEGMÜLLER in Friedberg ist wirklich für jeden etwas geboten. Über 1.000 kostenlose Parkplätze und eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sorgen für eine stressfreie Anfahrt. Also nichts wie los zu SEGMÜLLER! Übrigens: Hier gibt es mehr Informationen zu weiteren abwechslungsreichen Veranstaltungen vor Ort.