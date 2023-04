Familienpower bei Auto Vogt

Auto Vogt ist der Spezialist rund um die Fahrzeughersteller KIA und Mazda, aber auch für Kundendienst, Reparaturen, Reifenservice und vieles mehr! Mit ausgezeichnetem Service und Leistung, ist das Autohaus ganz vorne mit dabei. Erfahren Sie hier mehr!

Bei Auto Vogt in Mörslingen tut sich immer etwas. Schon seit 1989 bietet Christian Vogt alle Modelle des Herstellers Mazda an, seit dem Jahr 2005 auch die Kraftfahrzeuge von KIA. Sowohl Mazda als auch KIA sind bekannt dafür, hochmoderne Automobile mit einem enorm guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer außergewöhnlich langen und zuverlässigen Gewährleistung und Garantie zu liefern. In Design und Technik sind die Autos ganz vorne mit dabei.

Ganz vorne mit dabei in Sachen Service und Leistung ist das Team von Auto Vogt. Mit Unternehmensgründer Christian Vogt und den beiden Töchtern Marina Wiedenmann-Vogt und Nicole Vogt-Feistle sind drei Familienmitglieder in der Geschäftsführung vertreten – und mit Herzblut in Beratung, Verkauf und in der Werkstatt im Einsatz. Insgesamt sieben Mitarbeitende kümmern sich bei Auto Vogt um die Anliegen der Kundinnen und Kunden.

Auf der großen, ansprechenden Verkaufsfläche stehen die verschiedenen Modelle zur Ansicht bereit, gerne berät das Team zu technischen, designbezogenen und sonstigen Details zum Fahrzeug. Jederzeit kann ein Termin zur Probefahrt vereinbart werden. Die Crew um Werkstattleiter Alwin Baum bietet alle klassischen Werkstattleistungen von Kundendienst über Reparaturen, Unfallinstandsetzung, Achsvermessung bis zu Reifenservice – Verkauf und Montage – sowie Haupt- und Abgasuntersuchung. Auch die hauseigene Autowaschanlage steht den Kunden (ab fünf Euro) zur Verfügung.

Sie sind für die Anliegen der Kunden da (von links): Marina Wiedenmann-Vogt (Verkauf, Büro), Alwin Baum (Werkstatt), Nicole Vogt-Feistle (Werkstatt, Serviceberatung) und Christian Vogt (Verkauf, Werkstatt). Foto: Silvia Schmid

Kontakt:



Auto Vogt GmbH

Kreuzkette 2, 89435 Mörslingen

Telefon (09074) 2040

E-Mail: info@autovogt.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.30 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr