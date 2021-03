Fertiggestellt!

Der zweite Bauabschnitt der neuen „Hochzoller Mitte“ mit einem attraktiven Branchenmix ist vollendet

Von Brigitte Fregin

Gute Nachrichten sind gerade in Corona-Zeiten besonders wichtig. Aus dem Augsburger Stadtteil Hochzoll sind solche guten Nachrichten nun zu verkünden. Die „Hochzoller Mitte“ ist fertiggestellt! Nachdem in den vergangenen Wochen Handwerker der verschiedensten Branchen noch einmal richtig Tempo gegeben haben, ist jetzt auch der zweite Bauabschnitt erfolgreich ab- geschlossen und es wird Eröffnung gefeiert. „Coronabedingt mussten wir unseren Zeitplan ja leider ein wenig nach hinten verschieben, aber nun ist die Freude groß“, sagt Gaby Pemper, Geschäftsführerin der Schenav- sky+Pemper Gruppe, die den Bau ausgeführt hat. „Ich denke, das freut auch viele Ein- wohner des Stadtteils und der Region.“

Bereits seit dem Jahr 1978 ist die Schenavsky + Pemper- Gruppe mit Hochzoll eng verbunden. Dem Unternehmen gehören das Grundstück und der Gebäudekomplex schräg gegenüber vom Bahnhof Augsburg-Hochzoll. Es war klar, dass der Standort seine Stärken hat, aber das Geschäftshaus war in die Jahre gekommen und man beschloss in zwei Bauabschnitten die „Hochzoller Mitte“ neu entstehen zu lassen und attraktiv zu gestalten. 2017 ging es los mit den Bau- arbeiten für das ansprechende Geschäftszentrum. Zum Jah- reswechsel 2018/2019 konnte bereits der erste Bauabschnitt vollendet werden. In den zwei Querriegeln sind damals schon ein großer Teil der Arztpraxen, der Drogeriemarkt Rossmann und Optik Hofmann eingezogen und haben eröffnet.

Die Kunden finden in der neuen Hochzoller MItte neben zahlreichen anderen Fachgeschäften und Praxen auch einen Drogeriemarkt und einen Optiker. Bild: Andreas Schäfer

Im Frühjahr 2019 wurde der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen. An dessen Anfang stand der Abriss des alten Rewe-Supermarkts. An seiner Stelle entstand nun ein neues, modernes Gebäude. „Die Stärke der Hochzoller Mitte ist unser zukunftsfähiger, nachhaltiger und attrakti- ver Flächen- und Branchenmix“, ist Gaby Pemper überzeugt. Dieser sichere langfristig die Wettbewerbsfähigkeit in einem attraktiven Einzugsgebiet.

Gut zu erreichen

Die neue „Hochzoller Mitte“ hat viel zu bieten, was sie auszeichnet. Da ist zum einen die gute Erreichbarkeit. Wer mit dem Auto kommt, findet jetzt ausreichend Parkplätze. Das Geschäftszentrum ist jedoch auch bestens an öffentliche Verkehrsmittel angebunden. So ist die Haltestelle „Hochzoll Mitte“ der Straßenbahnlinie 6 oder der Buslinie 29 nur rund 200 Meter entfernt. Sehr schnell kommt man auch vom schräg gegenüberliegenden Bahnhof Augsburg-Hochzoll, wo zahlreiche Nahver- kehrszüge halten, zu dem neu- en Einkaufszentrum. Daher ist der Standort unter anderem durch Berufspendler nach München und Ingolstadt hoch frequentiert. „Vor allem aber zeichnet die ,Hochzoller Mitte‘ aus, dass man ein sehr breites Angebot gebündelt an einem Standort findet und sich so weite Wege beim Einkaufen oder zu Arztbesuchen spart“, erläutert Gaby Pemper.

Mit Sehnsucht erwartet

Mit Spannung und Vorfreude erwarten die Hochzoller die Eröffnung der neuen Geschäfte und Praxen in der nun fertiggestellten „ Hochzoller Mitte“. Von vielen wird vor allem die Eröffnung des Lebensmittelmarkts herbeigesehnt. Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes in der Hochzoller Straße 9 findet man ab 18. März einen modernen, großen REWE Markt. Auf rund 1700 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es ein umfassendes Sortiment zur Nahversorgung. Dabei liegt nach Auskunft von Ursula Egger, Pressesprecherin der Region Süd der Rewe-Group, der Schwerpunkt bei regionalen Produkten, vor allem in der umfangreichen Obst- und Gemüseabteilung. Etwa 250 Quadratmeter sind für den Getränkemarkt reserviert. „Ein Team von 45 Mitarbeitern, davon sind drei in Ausbildung, ist für die Kunden da“, erklärt Egger.

Bäckerei mit Café

Im selben Gebäude ist auch eine weitere Filiale der Bäckerei Ihle zu finden. Daran angeschlossen ist ein trendiges Café, das sich über zwei Ebenen erstreckt. Arnold Pagel ist mit einer neuen Filiale seiner attraktiven easy-Apotheke in der „Hochzoller Mitte“ vertreten. Ein Geldautomat der Stadtsparkasse Augsburg ist ebenso in dem neuen Gebäudetrakt zu finden.

Fitnessstudio mit Aussicht

Einen Rundum-Blick auf die Hochzoller Straße, die Bahngleise und die Umgebung hat man im ersten Obergeschoss bei clever fit. Das Fitnessstudio, das auf etwa 1560 Quadratmetern Fläche eingerichtet ist, könnte sofort eröffnen, darf es aber coronabedingt aktuell noch nicht.

Nagelstudio im Ausbau

„Direkt daneben entstehen zwei kleinere Büro-/Praxiseinheiten. Sie sind derzeit noch im Ausbau“, so Gaby Pemper von der Schenavsky+Pemper Gruppe die den Bau des Projekts ausgeführt und gemanagt hat. „Ähnlich verhält es sich mit dem Nagel- studio Coco Nails. Dessen Ausbau schreitet in großen Schritten voran. Wir hoffen auf eine Fertigstellung und Eröffnung in wenigen Wochen, im April oder Mai“, erklärt Pemper. Anfang dieses Monats hat Park One die Tiefgarage mit etwa 125 Stellplätzen und das obere Parkdeck mit rund 35 Stellplätzen in Betrieb genommen. Günstige Shopping- und Pendlertarife sind hier im Angebot, genauso solche für Langzeitparker.

Optiker und Drogeriemarkt

Am Standort schon lange etabliert ist das beliebte Optikfachgeschäft Hoffmann. Ebenso wie der breit aufgestellte Drogeriemarkt Rossmann hat es bereits nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts 2018 seine Pforten in der „Hochzoller Mitte“ geöffnet. Seither bestehen dort auch die Praxen bekannter Ärzte. So die des Allgemeinarzts Jurij Kaschurow, des Physioteams Hochzoll, von Zahnarzt Dr. Werner Manhardt sowie die der Fachärzte Augenheilkunde-Hochzoll GbR.