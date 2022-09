Fieranten, Feuerwehr und Federweißer

Was beim Diedorfer Herbstmarkt alles geboten ist.

Viele Menschen schätzen ihn nicht unbedingt, den Übergang vom Sommer auf den Herbst. Die Tage werden kürzer, frischere Temperaturen sind nach dem Rekordsommer und bei den Erinnerungen an den Urlaub im Süden nur schwer zu akzeptieren – und ab und an fällt sogar Regen.

Da ist es gut, sich auf die positiven Seiten der bunten Jahreszeit zu konzentrieren. Etwa auf den traditionsreichen Herbstmarkt in Diedorf, der am kommenden Sonntag, 18. September, von 10 bis 18 Uhr viele Besucher und Ein-heimische in die Marktgemeinde locken wird.

Wie gewohnt werden zahlreiche Fieranten ein vielfältiges Angebot präsentieren, das so bunt ist wie ein Laubwald im Herbst. Für die kleinen Besucher gibt es wieder ein Kinderkarussell und eine Schiffschaukel, aber auch ein Blick in die Gemeindebücherei lohnt sich. Hier warten beim Bücherflohmarkt neben Kinderbüchern noch viel mehr Lesenswertes auf neue Besitzer.

Über 100 Stände reihen sich zwischen Rathaus und Schmuttertalhalle am Sonntag auf. Foto: Brigitte Fregin

Für die klingende Unterhaltung ist der ortsansässige Musikverein zuständig, der im Musikcafé Gäste begrüßt. Und was gibt es Neues in der Autobranche? Das kann man im Autosalon der Autohäuser Mayrhörmann und Weiss erfahren.

Hungrig hin, satt heim

Hungrig kann man gerne zum Herbstmarkt erscheinen – die Wahrscheinlichkeit, satt nach Hause zurückzukehren, ist doch ziemlich groß. Schließlich gibt es verschiedene Essensstände mit Käse- oder Krautspatzen, Steak, Bosna, Steckerlfisch, Crêpes und vielem mehr. Beim Stand von „Wagner Markt“ aus Deubach geht es passenderweise herbstlich zu: Hier werden Federweißer und Zwiebelkuchen serviert. Auch im Germanen-Zelt ist für Essen und Trinken gesorgt.

Ein letzter Tipp: Am Tag der offenen Tür der Feuerwehr Diedorf haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Hier stellt auch das Bayerische Rote Kreuz seine Aktivitäten vor.

Die Feuerwehr der Marktgemeinde präsentiert sich auch heuer wieder beim Herbstmarkt mit einem Tag der offenen Tür. Foto: Gemeinde Diedorf

Grußwort des Ersten Bürgermeisters Peter Högg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Marktgemeinde Diedorf, liebe Besucher aus nah und fern!

Peter Högg, Erster Bürgermeister in Diedorf. Foto: Markt Diedorf

Es ist so weit – auf Bürgerinnen und Bürger, besucht unseren Herbstmarkt. Ich freue mich, Sie alle auf dem Diedorfer Herbstmarkt, am Sonntag, 18. September 2022, von 10 bis 18 Uhr, begrüßen zu dürfen. Sie dürfen gespannt sein, welch bunte Vielfalt sich hier zusammengeschlossen hat, um Ihnen einen Sonntag des Genießens, Flanierens, Einkaufens, Staunens und Feierns zu bieten. Zahlreiche Fieranten, die ein großartiges Angebot an Waren

und kulinarischen Köstlichkeiten bieten, freuen sich auf Ihren Besuch. Im Autosalon präsentieren die Autohäuser Mayrhörmann und Weiss die neuesten Automodelle. Am Tag der offenen Tür der Feuerwehr Diedorf haben Sie die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Lassen Sie es sich gut gehen beim Musikcafé des Musikvereins Diedorf und haben Sie viel Freude beim Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei.

Auch das DieZ – Diedorfer Zentrum für Begegnung – und das Maskenmuseum freuen sich auf Ihren Besuch!

Mehr unter www.marktdiedorf.de und auf facebook.com/MarktDiedorf.

Nutzen Sie die Gelegenheit, gemeinsam mit Ihrer Familie und Freunden hier bei uns einen erlebnisreichen Sonntag zu genießen, der für Groß und Klein etwas zu bieten hat.

Ich heiße Sie nun alle herzlich willkommen und wünsche Ihnen bereits jetzt viel Freude und eine schöne Zeit auf dem Diedorfer Herbstmarkt.