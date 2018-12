Anzeige

Flexible Produktion

Leuchtend rot lackiert lockt dieser Verkaufsbauwagen mit Gerätekasten und Verkaufsklappen in der Gemeinde Sulzfeld die Kunden an.

Von der Baustelle bis zum Kindergarten

Durch die Übernahme der Firma ROHO Container- und Fahrzeugbau GmbH im Jahre 1989 wurde die Schöpfel-Firmengruppe um einen Produktionsbetrieb erweitert. Im eigenen Werk in der Brunnmühle in Walting bei Eichstätt werden Bauwagen und Container gefer- tigt. Zum Produktionsprogramm gehören Büro- und Sanitär-Container, Raumzellen aller Art und Größen, Kühlraumzellen sowie Bauwagen und Sanitärbauwagen. Die kundenorientierte Planung und flexible Fertigung kann sogar spezielle Kundenwünsche und Sondermaße zuverlässig realisieren. So umfasst das Produktportfolio den kleinen, 2 Meter langen Mini- WC-Container ebenso wie den 14 Meter langen Spezial-Technik-Container oder mehrgeschossige Büro-Raumzellenanlagen.

Zur Kundschaft zählen neben privaten Kunden (Gartenhäus- chen, Garagen), Firmen (Aufenthalts-, Büro- und Sanitäranlagen) auch Kommunen (Bauwagen für Waldkindergärten, Containeranlagen für Kindergärten, Kassenhäuschen). Die Firma ROHO pflegt eine enge Zusammenarbeit mit Baustoff- und Baugerätehändlern und liefert ihre Produkte mit einem eigenen Kran-Lkw aus.

Zudem werden seit vielen Jah- ren für Industriekunden spezielle Hightech Analyse-Container mit seewasserfesten Sonderlackierungen und Klimaanlagen gebaut, die sogar für Wüstenregionen geeignet sind und weltweit zum Beispiel in Kraftwerken eingesetzt werden.

