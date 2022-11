Fotografin Melanie Beise eröffnet ihr eigenes Studio

Am Samstag, 19. November, ist es endlich soweit: Fotografin Melanie Beise erfüllt sich ihren Herzenswunsch und eröffnet ihr Aschenputtel Studio. Tag der offenen Tür am Samstag, 19. November, von 18 bis 20 Uhr.

Im Aschenputtel Studio bietet Melanie Beise neben Dienstleistungen wie Pass- & Bewerbungsbilder oder Werbung & Design auch besonderen Service an, den es in Nördlingen so noch nicht gibt. So können etwa Fotografen oder auch Privatpersonen das Studio für ihre Zwecke mieten. Mit der Social Media Werkstatt bedient Melanie Beise das wachsende Feld der Influencer. In ihrem Studio ist es möglich, Stories und Videos zu drehen – auch vor einem Greenscreen. Auf Wunsch bietet sie auch an, Social Media Accounts zu betreuen. An diesen Gedanken knüpft die Low Budget Fotografie an. Hintergrund ist die Idee, dass Personen, die nicht über den ganz großen Geldbeutel verfügen, auch zu kleinen Preisen, schöne Fotos machen können. Hierfür kann die Technik im Foto-Studio (hochwertiges Smartphone) und Lichtanlagen, genutzt werden. Mit der Eröffnung am 19. November wird auch das zauberhafte Weihnachtsset mit echten Christbäumen enthüllt. Melanie Beise bedankt sich zum Start ihres eigenen Studios bei ihren Unterstützern. Die Bewirtung am Samstag übernehmen Rieser Bruzzler, Arslan´s Döner & Pizza sowie die Firma Binninger. Die Christbäume fürs Weihnachtsset stellt Karl Stoll zur Verfügung. Die Fensterbeschriftung steuerte Marcel Lang bei. Ein echter Hingucker im Aschenputtel Studio ist das Kunstwerk von Wolfi Balzer. Für den richtigen Style zum Eröffnungstag sorgt Laura Burlefinger, weitere Unterstützung kam von Milena Preuss. In ihrem Studio hat Melanie Beise keine regulären Öffnungszeiten, sondern ist nach individueller Terminvereinbarung für ihre Kundinnen und Kunden da.

Das ist Melli

28 Jahre jung, seit März 2022 selbstständige Fotografin & Mediengestalterin (hauptberuflich) und seit über 10 Jahren in beiden Bereichen tätig. „Das Aschenputtel Studio ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich liebe es, Menschen bei emotionalen Momenten und Ereignissen zu begleiten und diese in Bildern festzuhalten. Meine Spezialisierung liegt in der HOCHZEITSFOTOGRAFIE, unter anderem fotografiere ich aber auch Familien, Babybauch und Newborn, Veranstaltungen und vieles mehr. Meine Kreativität lebe ich dahingehend aus, indem ich aus einem leeren Blatt Papier ein gestalterisches Kunstwerk erschaffe.“ Deshalb bietet das Aschenputtel Studio auch Komplettlösungen an. Diese sind zusätzlich zur Fotografie beispielsweise Gestaltungen von Logos, Geschäftsausstattungen und weitere Werbematerialien.

