Freude nach dem Fest

Ganz Oettingen erstrahlt auch nach dem Fest in weihnachtlichem Glanz. Ab sofort können in Oettingen die Geldpräsente und Gutscheine in tolle Geschenke umwandeln. In der Residenzstadt erwartet die Kunden zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte und ein hervorragendes gastronomisches Angebot.

Jetzt mit Geldgeschenken und Gutscheinen in Oettingen auf Schnäppchenjagd gehen

Alle Jahre wieder vergeht die Vorweihnachtszeit wie im Flug, das Fest steht vor der Tür und die Zeit ein perfektes Geschenk zu finden geht schnell zu Ende. Viele greifen zum Geschenkgutschein, damit sich die Liebsten einen Wunsch erfüllen können. Von wegen einfallslos: Geschenkgutscheine sind zu Weihnachten nach wie vor beliebt. Gründe dafür gibt es viele. Einer ist sicherlich die Flexibilität. Schenkt man beispielsweise einen bestimmten Wertbetrag, kann der Empfänger diesen nach eigenem Gusto einlösen. Verringert wird natürlich auch die Gefahr, in ein Fettnäpfchen zu treten. Und wenn man nicht nur einen Fetzen Papier, sondern den Gutschein samt hübscher Verpackung und persönlichem Gruß verschenkt, liegt man sicher nicht falsch.

Herzenswünsche erfüllen

Gleich nach der Bescherung haben die Beschenkten nun in dieser Woche ausreichend Gelegenheit in den Oettinger Geschäften ihren Gutschein einzulösen und sich lang ersehnte Herzenswünsche zu erfüllen. Wenn ein Heimat-Gutschein unter dem Christbaum lag, sind dem Beschenkten fast keine Grenzen gesetzt – ob ein neues, modisches Outfit, ein hübsches Accessoires für Heim und Garten, ein Verwöhnprogramm beim Friseur oder ein netter Abend mit Freunden bei einem der Oettinger Gastronomiebetriebe, es gibt viele Möglichkeiten seinen Gutschein in ein tolles Geschenk umzuwandeln. Die Beschenkten legen einfach ihren Gutschein an der Kasse vor und können diesen ganz oder teilweise für ihren Einkauf einlösen.

In Oettingen hat man sich darauf eingestellt, dass auch rund um den Jahreswechsel viel los sein wird. Hinzu kommt, dass einige Geschäfte bereits den Rotstift angesetzt haben und winterliche Waren deutlich reduziert anbieten. Zudem wird man in Oettingen freundlich, individuell und fachkundig beraten. Kein Online-Shop der Welt kann da mithalten.

Heimat-Gutschein

Nicht nur in der Weihnachtszeit ist der Heimat-Gutschein ein vielseitiges Geschenk. Ob zu Geburtstagen, Konfirmation, Kommunion oder einfach nur um der Freundin, dem Nachbarn oder dem Kollegen eine Freude zu machen - mit dem Heimat-Gutschein sind die Beschenkten einem lang gehegten Wunsch schon ein ganzes Stück näher.

Auch Firmen können ihren Mitarbeitern ebenfalls Gutscheine als steuerfreie Lohnersatzleistungen für Jubiläen oder besonderen Anlässe bei den beiden Banken erwerben. Mit dem Heimat-Gutschein soll die Kaufkraft in der Region und in der Innenstadt gehalten werden und Oettingen als interessante Einkaufsstadt erhalten bleiben, argumentiert die Arbeitsgruppe, die sich für den Heimat-Gutschein stark macht.

In Zeiten immer stärker werdenden Online-Handels und Verschwinden von Geschäften in den Innenstädten, bietet die Werbegemeinschaft Oettingen ihren Kunden den Heimat-Gutschein an. Es soll die Kaufkraft in der Region und in der Innenstadt gehalten werden und Oettingen als interessante Einkaufsstadt erhalten bleiben.

Der Heimat-Gutschein kann bei sechs Ausgabestellen erworben werden: Sparkasse, Raiffeisen-Volksbank, Grüner Leicht Sinn, Gärtnerei Krippner, Schmankerlgasthof „Zur Post“, Mode Hölderle, Stadt Oettingen/Touristinfo. Eingelöst werden können die Gutscheine bei derzeit 22 Einlösestellen in Oettingen und Umgebung. Die aktuelle Liste der Einlösestellen können Kunden im Internet unterwww.heimat-gutschein.de einsehen. Die Kunden legen einfach ihren Gutschein an der Kasse vor und können den Gutschein ganz oder teilweise für ihren Einkauf einlösen. dil