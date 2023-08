Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid: Hier werden Kinderträume wahr

Basierend auf der Idee von Dr. Fritz Felsenstein entstand in Königsbrunn eine ganz besondere Schule für körperbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Nun ist ein zweiter Neubau in Langweid geplant – wofür noch einiges zu tun ist. Aber wie funktioniert das Konzept dahinter?

Betreuung, Förderung, Therapie und Beratung – das alles passiert seit über 50 Jahren tagtäglich in der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn. Zwischen Leben und Lernen in der Gemeinschaft, Partnerschaftlichkeit und Selbstbestimmung können Kinder dort lernen, ihren eigenen Weg zu gehen, und werden dabei von geschulten Betreuer:innen unterstützt. Auch Jugendliche und Erwachsene mit körperlicher Behinderung sind hier willkommen: 380 Personen sind inzwischen Teil der der interdisziplinär geprägten Organisation. Doch Vielfalt, Kreativität und Menschlichkeit braucht ihren Platz: So ist nördlich von Augsburg ein zweiter Standort der Schule in Planung.

Inklusionsprojekt in Langweid

Die neue Fritz-Felsenstein-Schule wird auf einem Grundstück der Gemeinde Langweid entstehen – direkt neben einer Grund- und Mittelschule. Dadurch wird aus der Fritz-Felsenstein-Schule ein inklusiver Schulcampus, auf dem die Schüler:innen ein Teil der Gesellschaft sind, ganz wie vom Namensgeber Dr. Fritz Felsenstein geplant. Denn auch wenn alltägliche Dinge für Menschen mit Körperbehinderung eine große Herausforderung werden können: Mit dem richtigen Engagement und fachlicher Unterstützung steht hier einer individuellen Entfaltung nichts mehr im Wege.

Räume für Gemeinschaft

Um mithilfe von heilpädagogischer Förderung Lernerfolge zu feiern, sind unter anderem Gruppen- und Differenzierungsräume wichtig. Denn nur so können Einzelarbeit, Psychotherapie, Elternbegleitung und spezielle Einzelförderung gelingen. Die Fritz-Felsenstein-Schule macht es sich außerdem zur Aufgabe, zwischen Schule, Heilpädagogik und Therapie zu wirken. Bewegliche Ausstattungen und geeignetes Mobiliar, wie spezielle Sportgeräte oder digitale Spielangebote ermöglichen eigenständige Körper- und Lernerfahrungen, die unvergesslich bleiben.

Spenden für Veränderung

Davon sind auch die Spender:innen der Fritz-Felsenstein-Schule überzeugt. So wie Peter Leiter, Charity Beauftragter des Harley-Davidson-Around the World Chapter. „Wenn man will, dass etwas passiert, dann muss man am besten selbst aktiv werden,“ erinnert sich Peter. Der Vorstand und die Mitglieder waren schnell bei seiner Idee dabei, für jeden gefahrenen Harley-Kilometer einen Cent für wohltätige Zwecke zu spenden. „Wir spüren, dass wir hier einen Beitrag leisten können und wissen, wo unser Geld hingeht. Das hilft ungemein, um die Vereinsmitglieder zu motivieren, möglichst viele Kilometer für das FFH zu sammeln oder auch nur zu spenden.“ Das Unternehmerpaar Elke Fey und Peter Holzheu, Besitzer der Fey Lamellenringe GmbH aus Königsbrunn, sind ebenfalls Spender der Fritz-Felsenstein-Schule. „Wir bleiben dem FFH auf Dauer treu,“ verspricht Elke Fey. „denn das Konzept und die Personen am FFH sind einfach großartig!“